Podemos valora con "escepticismo" los dos años del gobierno del Botániico

Después de la rueda de prensa del president de la Generalitat, Ximo Puig, y de la Vicepresidenta, Mónica Oltra, para hacer balance de los dos años del gobierno del Botánico, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, considera que el análisis ha sido “demasiado triunfalista”, mientras que Antonio Montiel, síndic del grupo parlamentario de Podemos en Les Corts, cree que " en estos dos años, el Consell ha ido desconectándose de las aspiraciones y demandas de la ciudadanía que hicieron posible el cambio de ciclo político”.

En un comunicado, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, considera que en estos dos años “la sociedad civil no ha estado presente en el día a día del Acuerdo del Botánico, que debía ser el cuarto firmante del pacto; no ha tenido mecanismos para dialogar y exigir al Consell y en algunos casos, se han encontrado la puerta cerrada”.

Estañ considera que “hay una mayoría de la ciudadanía valenciana que todavía ve como el cambio no ofrece una alternativa de vida: de trabajo, de servicios públicos o de modelo productivo respecto al modelo del PP. Puig se equivoca y se confía cuando cataloga de irreversible el cambio valenciano, el cambio será irreversible cuando fijemos las bases de un modelo de país alternativo”, ha alertado.

Asimismo, ha advertido de que “han pasado dos años y ahora ya no vale sacar pecho porque no se roba. En materia comercial, medio-ambiental, industrial... necesitamos definir un rumbo claro y romper con las inercias y el modelo del Partido Popular. Para conseguirlo, necesitamos que la sociedad civil esté no detrás, sino delante del Botánico, estirando y fiscalizando. Por eso dibujaremos una Auditoría del Botánico que permita a la sociedad civil presionar e influir en el gobierno”, evalúa Estañ.

Por su parte, Montiel ha insistido en que el ejecutivo valenciano “no ha sabido articular la implicación de la ciudadanía en el día a día del seguimiento y desarrollo del Acuerdo del Botánico y le ha faltado humildad para reconocer los errores y capacidad autocrítica".

Montiel reconoce que el Consell de la Generalitat ha demostrado en estos dos años “gestionar mejor que el Partido Popular, pero tampoco era difícil después de dos décadas de saqueo y despilfarro”.

El síndic del grupo parlamentario considera que el fin de las mayorías absolutas ha permitido “que desde Les Corts se presionara al Consell en cuestiones como la reforma fiscal, el pago de medicamentos a niños sin recursos, para aprobar la Ley de Cuentas Abiertas... Pero el Consell también se ha olvidado de mandatos de Les Corts, como el plan contra la economía sumergida. Asimismo, ha incidido en que “en algunas materias se ha avanzado menos de lo que sería deseable: en la supresión de los barracones, la bajada de tasas universitarias, sobre el nuevo modelo productivo, continúan habiendo miles de personas esperando la dependencia... En algunas materias se avanza con lentitud y falta ambición ”, valora Montiel.