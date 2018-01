La Rambleta estrena ‘Solitudes’, una historia sobre la incomunicación de los miembros de una familia

La compañía Kulunka Teatro estrena el próximo fin de semana ‘ Solitudes’ en La Rambleta. La obra, describe la compañía, está impregnada de la misma sensibilidad, ingenio y poesía que el primero de sus trabajos ‘André y Dorine’ , de gran éxito internacional por su calidad artística y humana.

Kulunka Teatro crea una historia que, a través del humor, ahonda en la soledad y la incomunicación de los miembros de una familia. El equipo creativo ha puesto en pie un nuevo trabajo de teatro de máscaras que, sin una sola palabra, vuelve a dar una lección de vida y resulta todo lo contrario a inexpresivo, y llegará a Rambleta con dos únicas funciones los días 13 (a las 20:30 horas) y 14 de enero (19:00 horas).

El protagonista de ‘Solitudes’ se siente incomprendido porque, como casi todos los ancianos para los que su vida es prácticamente una espera, ya sólo desea cosas sencillas. Cosas tan simples, que los demás no llegan a valorar su verdadera importancia. Lo extraordinario de esta historia es que el anciano -contra lo que podría esperarse de alguien con una vida ya casi sin alicientes- no se resigna, no renuncia a sus pequeños deseos y pelea por ellos con determinación y dignidad. Esto, claro, tendrá sus consecuencias para él mismo y para quienes le rodean.