Ribó: "Montoro quiere que los ayuntamientos paguemos por lo que él incumple, es intolerable"

"Estamos absolutamente en desacuerdo con la intervención del Ayuntamiento de Madrid, nos parece impresentable cuando la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha pedido que se modifique los criterios de la regla de gasto que se ha aplicado manu militari".

Así se ha referido este miércoles el alcalde de València, Joan Ribó, a la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, al incumplir supuestamente la llamada regla de gasto.

Ribó ha advertido que le parece "un aviso a navegantes" en relación a otros ayuntamientos que incumplan los objetivos de déficit y ha añadido que "como Montoro no cumple lo que debería de cumplir, porque cumplen los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y quien no cumple con el déficit es el Estado, quiere que paguen los ayuntamientos sus incumplimientos, me parece absolutamente intolerable".

Así, el alcalde ha manifestado su "solidaridad" con el Ayuntamiento de Madrid y su "incomprensión" por la intervención a la que ha sido sometido.

Ribó ha asegurado no entender que "un ministro que ha puesto el déficit español al 100% intervenga el Ayuntamiento de Madrid, pese a reducir sus pérdidas en 1.000 millones".