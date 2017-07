Ribó sobre el adiós de Peris: "No creo que la gente de Podemos vaya a dificultar las cosas, llegaremos a acuerdos"

"He de certificar que con Jordi Peris por su personalidad y su forma de hacer las cosas tenía mucha facilidad para entenderme, pero no tengo ningún problema con la gente de Podemos en el sentido de que puedan dificultar las cosas, estoy convencido de que llegaremos a acuerdos".

Así ha valorado este miércoles el alcalde de València, Joan Ribó, la dimisión del hasta ahora portavoz de València en Comú, Jordi Peris, formación con la que Compromís comparte el Gobierno municipal junto al PSPV.

Peris anunció su marcha harto de "los ataques, las intrigas, las deslealtades y las luchas internas por el poder en el seno del partido".

La irrupción de Podemos en la platafamorma, tomando el control de la misma tras la aúltima asamblea de marzo, anunciaba un cambio de rumbo: "Podemos tiene una hoja de ruta para València en Comú y yo no soy parte de ella" aseguró el ya ex edil (a las 14.00 horas se aprueba la renuncia del acta en pleno extraordinario).

Ahora, la número dos de Valéncia en Comú, María Oliver, militante de Podemos, asumirá el liderazgo de la formación y la portavocía provisional, hasta que su nombramiento sea oficial.

Pese a todo, Ribó considera que el pacto de la Nau no peligra: "Habrá un periodo de adaptación, pero no me preocupa ese tema porque se está trabajando con Podemos en la Generalitat y en muchos municipios y se funciona con mucha fluidez, no tiene por qué ser peor aquí".

Sobre una posible reordenación de las concejalías por la entrada en València en Comú de la número cuatro de su lista, Neus Fábregas, Ribó ha comentado que habrá que ver "cómo se organizan y tendrán que hacer un planteamiento, es pronto aún para responder".

Accidente laboral de Viveros

Por otra parte, sobre el accidente laboral durante el montaje del graderío de Viveros que acabó con un trabajador fallecido, Ribó ha lamentado que "la empresa no informó adecuadamente al Ayuntamiento, es una iformación de la que no se dispuso en tiempo y forma, pese a que se recabó información y no se facilitó la información adecuada, es un hecho lamentable".

Ribó ha afirmado que deben lamentar cualquier accidente laboral, pero "mucho más cuando es un accidente laboral que está en un terreno del Ayuntamiento".

Sobre las fricciones entre las concejalías de Protección Ciudadana y Cultura Festiva ha quitado hierro al asegurar que "las tensiones son normales, es un hecho exepcional que no había pasado antes".

Ribó ha reconocido que cuando se enteraron se sintieron "conmocionados" por "saber en el momento en que se supo de la gravedad del accidente por la falta de información de la empresa".