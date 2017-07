"El PSPV se ha desconectado de la gente por apostar por las vacas sagradas"

Roger Cerdà (Xàtiva, 1979) lleva dos años de alcalde del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Xàtiva tras cuatro gobiernos con mayoría absoluta de Alfonso Rus (PP), el expresidente de la Diputación de Valencia caído en desgracia por su imputación en el caso Taula. Licenciado en farmacia y comercial en un laboratorio farmaceútico, Cerdà analiza su gestión y la situación del PSPV-PSOE antes de las primarias que enfrentarán a Ximo Puig y Rafa Garcia por la secretaría general.

Pregunta. Dos años sin Rus. Dos años con Cerdà. ¿Qué ha cambiado en Xàtiva?

Ahora hay un gobierno que apuesta por el trabajo, la honradez y la transparencia. El alcalde está pendiente de Xàtiva 24 horas al día, no deja la ciudad para ocuparse de otras cosas y afronta los problemas. Creo que la ciudadanía ahora está tranquila tras los episodios negros de final de mandato pasado.

El PP dejó al ayuntamiento de Xàtiva con 24 millones de euros de deuda.

18 a bancos y seis de otro tipo, a proveedores o por sentencias judiciales. Tenemos claro que hay que eliminar cargos superfluos y uno de nuestros objetivos es reducir la deuda. Sin dejar de prestar servicios, hemos hecho más con menos: bajando gasto corriente, incrementado la competencia entre proveedores o mejorando procesos hemos amortizado ocho millones de deuda en dos años, a cuatro por año. Y hemos bajado el IBI. Este gobierno no tiene amigos corruptos.

La plaza de toros impulsada por Rus costó 12 millones de euros. Está por acabar, no tiene licencia y además Xàtiva no quiere toros.

La acabaremos cuando tengamos dinero para convertirla en un espacio multiusos. Ahora no es el momento. Hay prioridades en alumbrado, red de agua potable o inversiones estratégicas que no permiten abordar este problema.

¿Cúan pesada es la herencia del PP?

Estamos trabajando en un plan de inversiones serio y meditado que pretende acabar con los errores del pasado. Por ejemplo, hemos tenido que pagar, tras sentencias judiciales, dos millones de euros por un centro cultural acabado con importantes sobrecostes o medio millón por la remodelación del casco antiguo. También, indemnizaciones por un millón de euros a los propiestarios de unos terrenos a los que se prometió un permuta en un área urbanística que finalmente no se desarrolló. Esto no se puede repetir.

¿Han fallado los controles administrativos durante la etapa del PP en Xàtiva?

Si un alcalde roba o amaña una adjudicación hay funcionarios que miran a otro lado. En otras ocasiones, el crterio político se impone al legal. Eso ahora ha cambiado: la ley se aplica estrictamente.Los hechos de los que se acusa a Rus, sin embargo, se han producido mayoritariamente fuera de Xàtiva.

El PSPV-PSOE gobierna en coalición con EU y Compromís. Su relación con EU es tensa.

No. Tenemos discrepancias, pero menos que en la última etapa del PP, cuando sus diferencias internas eran mayores que las que tenemos ahora. Las relaciones son buenas, la gestión, también. Las diferencias son de fondo y siempre salvables.

Tráfico y movilidad urbana ¿Hay un plan 'Grezzi' para Xàtiva?

Hemos peatonalizado la Plaça del Mercat tras un diálogo con todos los implicados e impulsaremos un plan de moviidad sostenible en el que, seguramente, se estudiará la peatonalizacion de algunas calles del casco antiguo. A corto plazo, y por nuestra orografía, no prevemos un plan parecido al de Valencia para Xàtiva.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva. JESÚS CÍSCAR

El gobierno valenciano lamenta las cargas burocráticas que ralentizan el funcionamiento de la administración. Usted llegó a la alcaldía tras años en la empresa privada. ¿Trabaja de manera eficiente su ayuntamiento?

Los cambios que todos esperamos no llegan con la rapidez deseada, es cierto. La administración trabaja con mucha precariedad. En Xàtiva, donde el 50% de la plantilla municipal no ha pasado ningún proceso selectivo, se ha impedido que los mejores accedan a la administración. Queremos solucionar eso y estamos trabajando mucho en mejorar la organización interna.

Usted apoyó a Susana Díaz, que fue barrida por Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, incluida Xàtiva.

Pensaba que era la mejor opción. Había ganado las elecciones andaluzas y tenía un plan bueno para el PSOE. Me equivoqué, a la vista de la decisión de la militancia. La victoria de Sánchez ha sido contundente. Le deseo suerte y tendrá todo mi apoyo como secretario general, porque estos procesos se abren y una vez acaban, se deben cerrar.

Ahora votará por Ximo Puig en las primarias para la secretaría general del PSPV-PSOE.

Gracias a su trabajo gobernamos la Generalitat y la bicefalia, que el secretario general no fuera el presidente del Cosnell, no sería positiva en este momento. Hay que reforzar a Puig, que será candidato a la reelección y debe ser él como secretario general quién haga cambios en el partido.

El rival de Puig, Rafa García, dice que el PSPV "está muerto".

No estoy de acuerdo. Gobernamos la Generalitat y muchos ayuntamientos. Un partido sin musculatura o vitalidad no tendría la representación institucional que tiene el PSPV. No tiene sentido cuestionar el liderazgo de Puig aunque que hay que dejar paso a gente nueva. La dirección debe ser más reducida y la secretaría de organización debe tener vocación de trabajar para el partido e integrar sensibilidades.

¿Se ha desconectado el PSOE de gran parte de la sociedad?

En cierta manera, si. En esto reivindico el papel hecho en municipios de tamaño medio con alcaldes socialistas, donde se ha trabajado bien. No hay vacas sagradas en las listas, se opta por candidatos jóvenes y con proyección, integrados en la sociedad y que pueden dar respuesta a los problemas de los vecinos. Eso no se ha hecho en otros niveles y por eso el PSOE está donde está.

¿Esos alcaldes (Jorge Rodríguez, Ontinyent; Diana Morant, Gandia; Marta Trenzano, Algemesí; usted mismo) pueden protagonizar el cambio en el PSPV?

Ahí se han hecho las cosas bien. Hay un buen trabajo de gestión y en las agrupaciones. Se gobierna, en ocasiones con mayoría absoluta. Este congreso es el momento para que esta generación de alcaldes de un paso hacia adelanta y asuma un papel predominante en el PSPV.

¿Qué distingue, o debe distinguir, al PSOE de sus competidores en la izquierda electoral, Compromís y Podemos?

La capacidad y experiencia de gestión. Hay que poner en valor que el PSOE es un partido de gobierno que ha protagonizado la transformación social de este país. Si perdemos la referencia a nuestro pasado, nos ponemos en pie de igualdad con otros. Nuestro bagaje en las instituciones es mejor.

¿Le gustaría ser presidente de la Generalitat?

Me gustaría ser reelegido como alcalde de Xàtiva en las elecciones de 2019.