“El PSPV s’ha desconnectat de la gent per haver apostat per les vaques sagrades”

Roger Cerdà (Xàtiva, 1979) fa dos anys que és alcalde del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Xàtiva després de quatre de governs amb majoria absoluta d’Alfonso Rus (PP), l’expresident de la Diputació de València caigut en desgràcia per la imputació en el cas Taula. Llicenciat en farmàcia i comercial en un laboratori farmacèutic, Cerdà analitza la seua gestió i la situació del PSPV-PSOE abans de les primàries que enfrontaran Ximo Puig i Rafa García per la secretaria general.

Pregunta. Dos anys sense Rus. Dos anys amb Cerdà. Què ha canviat a Xàtiva?

Ara hi ha un govern que aposta pel treball, l’honradesa i la transparència. L’alcalde està pendent de Xàtiva les 24 hores del dia, no deixa la ciutat per ocupar-se d’altres coses i afronta els problemes. Pense que la ciutadania ara està tranquil·la després dels episodis negres del final del mandat passat.

El PP va deixar l’Ajuntament de Xàtiva amb 24 milions d’euros de deute.

18 a bancs i sis d’un altre tipus, a proveïdors o per sentències judicials. Tenim clar que cal eliminar càrrecs superflus i un dels nostres objectius és reduir el deute. Sense deixar de prestar serveis, hem fet més amb menys: baixant la despesa corrent, incrementant la competència entre proveïdors o millorant processos hem amortitzat milions de deute en dos anys, a quatre per any. I hem abaixat l’IBI. Aquest govern no té amics corruptes.

La plaça de bous impulsada per Rus va costar 12 milions d’euros. Encara no està acabada, no té llicència i, a més, Xàtiva no vol bous.

L’acabarem quan tinguem diners per a convertir-la en un espai multiusos. Ara no és el moment. Hi ha prioritats pel que fa a enllumenat, xarxa d’aigua potable o inversions estratègiques que no permeten abordar aquest problema.

Com n’és, de pesant, l’herència del PP?

Treballem en un pla d’inversions seriós i meditat que pretén esmenar els errors del passat. Per exemple, hem hagut de pagar, després de sentències judicials, dos milions d’euros per un centre cultural acabat amb sobrecostos importants o mig milió per la remodelació del nucli antic. També, indemnitzacions per un milió d’euros als propietaris d’uns terrenys a què es va prometre un permuta en una àrea urbanística que finalment no es va desenvolupar. Això no es pot repetir.

Han fallat els controls administratius durant l’etapa del PP a Xàtiva?

Si un alcalde roba o falseja una adjudicació, hi ha funcionaris que miren cap a una altra banda. Altres vegades el criteri polític s’imposa al legal. Això ara ha canviat: la llei s’hi aplica estrictament. Els fets dels quals s’acusa Rus, però, han tingut lloc majoritàriament fora de Xàtiva.

El PSPV-PSOE governa en coalició amb EU i Compromís. La seua relació amb EU és tensa.

No. Tenim discrepàncies, però menys que en l’última etapa del PP, quan les diferències internes eren més importants que les que tenim ara. Les relacions són bones; la gestió, també. Les diferències són de fons i sempre salvables.

Trànsit i mobilitat urbana Hi ha un pla 'Grezzi' per a Xàtiva?

Hem convertit la plaça del Mercat en zona de vianants després d’un diàleg amb tots els implicats i impulsarem un pla de mobilitat sostenible en què, segurament, s’estudiarà la conversió en zona de vianants d’alguns carrers del nucli antic. A curt termini, i per la nostra orografia, no preveiem un pla semblant al de València per a Xàtiva.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva. JESÚS CÍSCAR

El Govern valencià lamenta les càrregues burocràtiques que ralentitzen el funcionament de l’Administració. Vosté va arribar a l’alcaldia després d’anys en l’empresa privada. Treballa de manera eficient el seu ajuntament?

Els canvis que tots esperem no hi arriben amb la rapidesa buscada, és cert. L’Administració treballa amb molta precarietat. A Xàtiva, on el 50% de la plantilla municipal no ha passat cap procés selectiu, s’ha impedit que els millors accedisquen a l’Administració. Volem solucionar això i treballem molt per millorar l’organització interna.

Vosté va donar suport a Susana Díaz, que va ser escombrada per Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana, inclosa Xàtiva.

Pensava que era la millor opció. Havia guanyat les eleccions andaluses i tenia un pla bo per al PSOE. Em vaig equivocar, a la vista de la decisió de la militància. La victòria de Sánchez ha estat contundent. Li desitge sort i tindrà tot el meu suport com a secretari general, perquè aquests processos s’obrin i, una vegada s’acaben, s’han de tancar.

Ara votarà Ximo Puig en les primàries per a la secretaria general del PSPV-PSOE.

Gràcies a la seua faena governem la Generalitat i la bicefàlia —que el secretari general no fóra el president del Consell— no seria positiva en aquest moment. Cal reforçar Puig, que serà candidat a la reelecció, i ha de ser ell, com a secretari general, qui faça canvis en el partit.

El rival de Puig, Rafa García, diu que el PSPV “és mort”.

No hi estic d’acord. Governem la Generalitat i molts ajuntaments. Un partit sense musculatura o vitalitat no tindria la representació institucional que té el PSPV. No té sentit qüestionar el lideratge de Puig, encara que cal deixar passar gent nova. La direcció ha de ser més reduïda i la secretaria d’organització ha de tenir vocació de treballar per al partit i integrar sensibilitats.

S’ha desconnectat el PSOE d’una gran part de la societat?

En certa manera, sí. En això reivindique el paper fet en municipis de dimensió mitjana amb alcaldes socialistes, on s’ha treballat bé. No hi ha vaques sagrades en les llistes, s’ha optat per candidats joves i amb projecció, integrats en la societat i que poden donar resposta als problemes dels veïns. Això no s’ha fet en altres nivells i, per això, el PSOE està situat on està situat.

Aquests alcaldes (Jorge Rodríguez, Ontinyent; Diana Morant, Gandia; Marta Trenzano, Algemesí; vosté mateix) poden protagonitzar el canvi en el PSPV?

Ací s’han fet les coses bé. Hi ha una bona faena de gestió i en les agrupacions. Es governa, de vegades amb majoria absoluta. Aquest congrés és el moment perquè aquesta generació d’alcaldes faça un pas cap avant i assumisca un paper predominant en el PSPV.

Què distingeix, o ha de distingir, el PSOE dels seus competidors en l’esquerra electoral, Compromís i Podem?

La capacitat i l’experiència de gestió. Cal valorar que el PSOE és un partit de govern que ha protagonitzat la transformació social d’aquest país. Si perdem la referència al nostre passat, ens posem en peu d’igualtat amb altres. El nostre bagatge en les institucions és millor.

Li agradaria ser president de la Generalitat?

M’agradaria ser reelegit com a alcalde de Xàtiva en les eleccions del 2019.