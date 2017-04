Senior i el cor brutal presenta con El Síndrome Lomax 'Valenciana, vol 1'

La banda valenciana Senior i el Cor Brutal lanzarán su nuevo disco a finales de mayo. 'Valenciana, vol 1' es el título del álbum en homenaje al bautizo del género musical que realizó Micalet Landete cuando comenzaron su andadura artística.

Desde entonces Senior ha abogado por usar esa denominación para su estilo, lo cual no significa que él y el Cor Brutal (Endika Martín, Juan Luis Tormo y Rafa Ferreiro) sean los únicos que hacen valenciana. Porque el término valenciana se refiere a música de raíz anglosajona pasada por el filtro mediterráneo; una variación del 'americana', que es como los periodistas anglosajones se refieren al rock yanqui con raíces.

Este estilo, aunque con un nombre poco utilizado en el vocavulario musical, está a la orden del día. En 2017 los híbridos y los cruces culturales llenan los escenarios y stands de música y 'Valenciana, vol 1' es la punta del iceberg de un ejercicio artístico que seguirá creciendo en los escenarios.

Pero Landete no fue el pionero en este caso. Fue el musicólogo Alan Lomax, un folclorista que trabajó en la Librería del Congreso de Estados Unidos, y que en 1952 logró entrar en la España de la dictadura a pesar de su ideología comunista, para estudiar nuestro folclore quien acuñó el término 'valenciana'. Pasó una temporada en Valencia y, ahora que sus archivos están disponibles online, podemos leer una descripción del cantante Antonio Escrihuela, fotografiado en Tavernes de Valldigna "singing the valenciana". Razón de más para que este proyecto llegue firmado por Senior i El Cor Brutal con El Síndrome Lomax, paraguas que reúne a una admirable lista de vocalistas invitados. Voces diversas que crean un mosaico sonoro en el que lo anglosajón se vuelve mediterráneo y lo mediterráneo se vuelve universal.



Pero 'Valenciana, Vol. 1' también cumple otra función. Con él se cierra un ciclo que abarca los primeros diez años del grupo, abriendo a su vez una nueva etapa para éste. Es la obra que une pasado y futuro de una formación fundamental para la música valenciana y catalana. Landete ha decidido que ya es hora de dejar de sonar como Neil Young y abrazar a Paddy McAloon. Luis Martínez, colaborador imprescindible en los discos de Senior y productor de los tres últimos, se convierte así en pieza clave en ese cambio musical. Senior i el Cor Brutal cumplen su primera década estrenando piel sonora. Los tiempos están cambiando y ellos no van a ser menos. Tras los recientes cambios políticos que han experimentado España y Valencia, y disfrutando de la madurez que llega con la edad, Landete afirma que vivimos una época de esperanza.



Valenciana Vol. 1 es un disco de amistad y esperanza, un canto de amor a la música y a los lazos que la convierten en algo universal. Es la prueba viva de que una canción hecha en Arizona puede sonar valenciana.