Senyor pirotècnic, pot disparar el difunt

"Les Falles passades vam llançar les cendres d’un faller en l’espectacle pirotècnic de la seua comissió de tota la vida, una cosa que només sabien els familiars i els mateixos fallers".

De segur, poques maneres hi deu haver més emotives d’aconseguir que les cendres d’un difunt freguen el cel com en l’interior d’una carcassa. I més si és valencià i faller.

La pirotècnia valenciana Europlá és una de les úniques que ofereix aquest servei, cada vegada més sol·licitat, com ha explicat l’amo de l’empresa, el prestigiós pirotècnic Voro Armengol: "Actualment fem entre 16 o 17 tirades l’any, cada vegada en tenim més demanda".

I és que cada vegada és més complicat desprendre’s de les cendres. De fet, l’Ajuntament de València va construir fa un poc més d’un any dues piràmides i un riu sec al Cementeri General per donar més opcions als veïns davant la impossibilitat, per exemple, de llançar les cendres a la mar. Tot això fa que cada vegada es busquen més fórmules alternatives.

Pel que fa al preu, hi ha un ventall ampli de possibilitats i depén de moltes variables, per exemple, el nombre de carcasses, el calibre, si inclou efectes de colors i, sobretot, de la distància.

En aquest sentit, "per exemple, l’any passat vam anar a Bilbao a fer una tirada i amb despeses de desplaçament i allotjament van ser 1.500 euros, però una carcassa per la zona de València podria costar uns 300 euros, inclosa la tramitació dels permisos necessaris per a poder llançar-la".

Però, com és el protocol de llançament i què passa amb les cendres una vegada explota la carcassa?

Sobre això, Armengol ha explicat que són els mateixos familiars o éssers estimats els que efectuen la tirada pitjant un botó: "La carcassa ix disparada i, quan explota, les cendres pràcticament es desintegren en un radi de mig quilòmetre".

Així, la pròxima parada de Voro per a llançar un castell fúnebre serà Cantàbria. De moment aquesta modalitat no ha traspassat les fronteres espanyoles, però tenint en compte que ha participat en els festivals de pirotècnia internacionals de nivell més alt, el salt podria ser qüestió de temps.