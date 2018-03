Hanada Al Refai: "En Siria, pese al control de los hombres, las mujeres siguen intentando la revolución"

Hanada Al Refai tuvo que salir de Siria por su oposición al régimen de Al Asad. Asesinaron a su hermano juez y toda su familia partió rumbo a Europa. Pese a la dramática situación de su país es optimista respecto al futuro de Siria no por sus líderes, sino por sus ciudadanos. La activista estuvo en Castellón el pasado mes de enero de la mano de la Fundación Pulso de Vida.

-La situación de la mujer refugiada es doblemente grave. Malos tratos, violaciones, humillaciones...

-La mujer es la primera víctima en el mundo, en todo el mundo. Pero en Siria, debido a sus tradiciones, se ha convertido en la principal. Ahora tiene tres problemas en vez de solo uno. El primero es que hay mucho miedo y amenazas a las mujeres. Esto significa que ningún hombre va a permitir que su mujer, hija o hermana se una a la revolución. Esto significa que los hombres pueden controlar a la mitad de la sociedad (al género femenino) y las pueden obligar a guardar silencio. Pero pese a todo esto, las mujeres siguen intentando la revolución.

El segundo problema es que cuando un hombre sale de la prisión en Siria es un héroe, porque está haciendo algo importante para su país. Sin embargo con las mujeres no hay un sentimiento de heroicidad, sino que hay un sentimiento de vergüenza hacia ellas. Por lo tanto, muchas familias rechazan a sus hijas, o el marido se divorcia de su mujer solo por haber sido detenida. Incluso hay algunos casos en los que la familia, el padre o el hermano matan a su hija o hermana porque sienten vergüenza de ella.

La tercera es la propaganda. La propaganda creada por el gobierno de Bashar al-Ásad y Estados Unidos para hacer crecer la idea de que las mujeres están luchando y practicando el terrorismo de ISIS en Siria, lo cual es falso. Porque cuando van de un refugio a otro nadie les ataca. Por lo tanto, los que promueven esta idea hacen que la mujer no pueda ir libremente de un sitio para otro. Cuando ellas quieren ir a cualquier sitio tienen que hacerlo en compañía de hombres. Lo que quiere decir esto es que no podrá ir a ningún sitio, como por ejemplo la universidad, ya que debe permanecer en casa. Este es el tercer problema de las mujeres en Siria.

-¿Cuál es su opinión sobre la actitud de la Unión Europea respecto a Siria?

-Si te digo la verdad, en la UE son buenos hablando pero no llega ayuda real. Saben lo que está pasando en Siria, que todos los días se está bombardeando y matando a todo el mundo ¿Que hacen ellos? ¿Que acciones emprenden? Ninguna.

-España prometió acoger a 17.000 refugiados, pero el Gobierno no lo ha permitido.

-Te pregunto yo ahora. En un país como España hay muchos pueblos vacíos ¿Por qué no acoger refugiados ahí? La mayoría de los sirios están educados y pueden trabajar. Por lo que no estarían simplemente en casa costando dinero. Soy una mujer de 55 años, no soy joven pero he estado trabajando durante mucho tiempo. En los últimos dos años, el primero hice muchísimo trabajo voluntario mientras que el segundo lo he pasado trabajando. Soy profesora y enseño matemáticas e inglés. Los sirios pueden trabajar.

-¿Cuál es el futuro posible para Siria?

-Ahora mismo, el futuro para los sirios es oscuro pero nada dura para siempre. Algún día terminará, Siria se revelará, cambiará y será mucho mejor y muy diferente a ahora. Porque esta guerra, lo que está pasando y este dictador terminarán. Y los sirios que están siendo ahora golpeados no volverán a sentir ese miedo, cuando se encaminen hacia la revolución nada los podrá parar. No habrá mas dictadura en Siria y será democrática.

Hanada Al Refai, activista siria, durante la entrevista.

-A su hermano juez lo asesinaron. Después se cebaron con su familia. ¿Cómo han podido superarlo?

-En marzo de 2011 los esbirros del dictador rodearon mi país. En mi ciudad es donde comenzó la revolución. Donde los arrestaron, pegaron, torturaron y demás. Al principio comenzamos trabajando en internet bajo un nombre falso. Eramos un grupo que enviaba vídeos demostrando como la policía disparaba a la gente solo como demostraciones. Y nos preguntábamos si la policía no debía protegernos en vez de hacer este tipo de demostraciones. A nosotros nos bombardeaban, arrestaban, disparaban…. Un año después, el 15 de Marzo de 2012, me detuvieron. Y estuve presa durante 7 meses. Me pegaron, torturaron, humillaron y vi mucha gente volverse loca, matarse, los encerraban mientras sangraban, se ahorcaban. Todo esto lo vi con mis propios ojos. Y en la celda, que era realmente pequeña, llegaron a meter a 64 presas que oscilaban entre los 12 y los 80 años de edad. Imagínatelo, con 12 años es solo una niña. Y justo una semana después de que me arrestarán a mí, arrestaron a mi hermano, que es juez militar. El juez debe traer la justicia para otros y no la pudo tener ni para si mismo. Al cabo del tiempo lo acabaron matando por la tortura, ni siquiera nos devolvieron el cuerpo.

Después de 7 meses me enviaron a la corte militar, luego a la corte civil y me liberaron. Desde entonces he estado ayudando a refugiados, no solo hay refugiados fuera de Siria, también los que hay dentro. Van de ciudad en ciudad, de un área a otra y hay que ayudarles también. Muchos amigos míos fueron también arrestados y después huí hacia Turquía.

-¿Cómo fue su salida de Siria como refugiada?

-Estuve en Turquía durante un año y medio. Y luego, cuando mataron a mi hermano, traje a mi madre a Turquía ya que tenia miedo de represalias porque el barrio en el que vivía era de otra etnia y quizás podían incluso quemar la casa. Debido a esto traje también a mis hijos. Luego fuimos a otra ciudad, fue un viaje duro porque íbamos 60 personas en un vehículo sin ventanas, cerrado y durante dos horas no sabíamos donde íbamos, no podíamos respirar. Pero era la única manera de viajar ¿Que podíamos hacer? Caminábamos por las montañas y mi madre no podía andar. Luego, cuando llegamos al sitio había como 65 personas. Todos los niños y mujeres en el medio y todos los hombres delante. Dejaron a un viajero conducir el bote gratis mientras que nosotros pagábamos 1.000 dólares cada uno. Lo normal era que costase unos 20 minutos llegar a la isla pero a nosotros nos costó 2 horas y el agua empezó a entrar dentro. Tengo fotos de ese viaje. Además había un periodista holandés que nos siguió todo el viaje para hacer un reportaje para una revista. Nos hizo muchas fotos.

Acampamos en la isla, dormíamos en el suelo, no teníamos comida, baños ni agua. Ahí abandoné al grupo y a mis hijos para continuar a Macedonia, Serbia, Bulgaria y demás. Luego a Austria y Alemania. En ese momento mis dos hijas estaban embarazadas. Me quedé allí porque mi madre es vieja y no podía caminar. La mayor parte del viaje mis amigos, seis de ellos, cuidaron de ella. Les dije que no podía continuar aquí y mi madre tuvo que viajar en avión. Cuando intenté viajar me pararon a la entrada del aeropuerto y me dijeron que la documentación era falsa. Discutí con ellos y vino la policía. Les pregunté que qué les costaba ignorar esto y ellos me dijeron que perderían su trabajo. Yo les dije, 'vale, perder vuestro trabajo, yo estoy perdiendo mi vida'. Nos fuimos del aeropuerto y conseguí dos nuevos pasaportes belgas. También eran falsos. No siento vergüenza por intentar entrar en países de manera ilegal porque lo hacíamos por salvar nuestras vidas. No es algo fácil o simple. Con esos pasaportes fuimos a París y luego a Bélgica. Dejé allí a mi madre con mi hermana y volví a Austria.

-¿Para usted es imposible volver a Siria?

-Me matarían inmediatamente. No puedo porque controlan el aeropuerto. Si se dan cuenta que estoy aquí de forma ilegal me cogerían y me deportarían a Siria donde me matarían.

-¿Cómo han tratado a los refugiados en Austria?

-Siento que en Austria se preocupan por los refugiados mucho más que en España. Sobre todo en aspectos médicos. ¿Por que en España no? Esa es la pregunta. ¿Hay empatía con lo que está pasando en Siria? No lo sé. Es simplemente un caso de humanidad. La gente, hombres mujeres y niños, están siendo asesinados en sus propias casas. Así que… ¿Por qué no se preocupan por la guerra en Siria? Por los refugiados sirios, ¿por qué no les dan la bienvenida?