La Generalitat se planta ante el límite de déficit fijado por el gobierno Rajoy

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha dicho este jueves que la Generalitat votará en contra de la propuesta del Ministerio de Hacienda para fijar en el 0,3% del producto interior bruto (PIB) el límite de déficit o techo de gasto de las comunidades autónomas. El gobierno valenciano ya votó en contra del objetivo fijado por Madrid en 2016.

"Hay un problema de base, la situación no puede continuar sin resolver el problema de insuficiencia global que tenemos las Comunidades Autónomas. No es un problema de partidos políticos, sino de las necesidades de la ciudadanía. En la Comunitat Valenciana hemos tenido problemas de caja y no hemos podido pagar a proveedores porque no ha habido elecciones. Esto no es serio, un Estado responsable ha de garantizar una financiación estable de los servicios básicos", ha dicho Soler.

El conseller ha insistido en que la Comunitat es la región "peor financiada de España" y pese a gastar menos que la media tiene un déficit superior. "Esta situación es terminal, no puede continuar así, porque se trata del Estado del Bienestar, ha insistido Soler, quien ha subrayado que esta situación que debía haberse resuelto en 2014 "no puede continuar".

En declaraciones previas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el conseller ha manifestado que la posición de la Generalitat será "contraria a los planteamientos del Gobierno" y que hará un "planteamiento contundente" contra "una situación que está durando demasiado".

Soler ha aseverado que la financiación no es "un problema de partidos" sino que afecta a la ciudadanía. "La ciudadanía necesita hospitales, escuelas, dependencia... y no llega el dinero", ha sentenciado, y ha añadido que la Comunidad Valenciana ha tenido "problemas de caja" y no ha podido pagar a los proveedores.