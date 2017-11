La Unió de Periodistes pedirá paralizar cautelarmente las bolsas de À Punt

La asamblea de la Unió de Periodistes Valencians ha aprobado solicitar la suspensión cautelar de las bolsas de trabajo para el acceso a la nueva radio y televisión públicas À Punt al considerar que el baremo planteado por el ente impide el acceso en igualdad de condiciones de los periodistas y beneficia a los extrabajadores de la extinta RTVV. La organización ya había aprobado la presentación de un recurso contencioso-administrativo cuyo caso puede tardar varios años en resolverse.



Esta decisión, en caso de ser aceptada por los jueces, podría provocar la paralización de la contratación de personal hasta que se aclare si las bolsas son o no irregulares. No se paralizarán las emisiones, la contratación de la programación externa o las obras de remodelación del edificio de Burjassot. También cabe la posibilidad, ante la posible demora de la justicia, de que el Consejo Rector plantee unas nuevas bolsas de trabajo para no demorar más la apertura de À Punt, cuyo retraso supera los dos años según la primera promesa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Tras dos horas y media de debate, los socios de la organización profesional de periodistas han decidido dar luz verde a la petición de suspensión cautelar por 73 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones.

Los partidarios de pedir la medida judicial inmediata han defendido que la paralización cautelar solo afecta a la bolsa de trabajo que, según ellos, es "excluyente" en favor de los extrabajadores de la antigua RTVV. Además, han defendido, la paralización, en caso de que el juez la tome en consideración, sólo afectaría a la contratación de personal, no al desarrollo de las obras de remodelación, la contratación de programación externa o las emisiones de la radio que han empezado esta semana



Este socios han plantea la necesidad de aclarar la legalidad de las bolsas antes de la contratación, de lo contrario, cuando existiera una sentencia y ya con la plantilla al completo sería "inaplicable" un fallo favorable, con el correspondiente perjuicio para quienes no son extrabajadores de RTVV.

La aplicación de estos baremos ha hecho que los exempleados de Canal 9 copen todos los primeros puestos en el proceso de selección.

Los partidarios de no pedir la suspensión cautelar de las bolsas han mantenido que debe primar el interés de la reapertura de los nuevos medios públicos audiovisuales independientemente de su los baremos y las bolsas son irregulares o no. Entienden que la medida cautelar podría llevar al traste la apertura de À Punt o demorarla todavía más.



En manos del Consejo Rector está la posibilidad de abrir otro proceso de selección que no fuera considerado lesivo para una gran parte de aspirantes.