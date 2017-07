Valencia Basket, nominat a millor projecte One Team de la temporada per Euroleague

València Basket ha sigut nominat, junt amb altres quatre clubs, com a millor projecte d'One Team de la temporada 2016-17 per la seua labor junt amb el Projecte Hedra, una iniciativa impulsada des de 2002 per Cáritas.

Segons un comunicat del club, és la primera edició en què Eurolliga valorarà de forma específica quin és el millor projecte de l'any, per a la qual cosa ha seleccionat a cinc equips finalistes. Junt amb València Basket, han sigut nominats FC Barcelona Lassa, Real Madrid, Anadolu Efes i Zalgiris Kaunas. El guanyador serà anunciat al setembre.

Este no és el primer projecte One Team de València Basket, sinó el quint, desenrotllats durant els últims 4 anys i destinats a millorar la societat que ens rodeja amb el vehicle del bàsquet.

Què valora Euroleague del projecte de València Basket?

En paraules de la mateixa competició, "Valencia Basket es va centrar a desenrotllar una xarxa de continguts amb un fort impuls en continguts per a xarxes socials. Van demostrar el que és possible si tots els canals disponibles s'utilitzen per a escampar el missatge d'One Team, permetent als aficionats de València conéixer el rol positiu que el seu club juga en la comunitat local, promovent benestar i la inclusió de jóvens amb perill de marginalitat".

En què va consistir el nostre quint projecte d'One Team?

Al llarg de deu sessions, la quinzena de jóvens pertanyents al Projecte Hedra han aprés a través de l'entrenament les regles i els fonaments del bàsquet com a vehicle para a conéixer els valors de sacrifici i responsabilitat que es deriven de l'exercici organitzat, per a aprendre a usar l'esport com a fórmula de desenrotllament personal i com un estímul per a canalitzar els seus passos cap a què puguen trobar en la pràctica de qualsevol activitat esportiva una via per a créixer com a persones.