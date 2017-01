Tres entrades a València i la N-340 a Nules i a Vinaròs, punts negres de les carreteres valencianes

La pista de Silla, la pista d’Ademús i el tram d’entrada a València de la V-30 a l’altura de Xirivella i Mislata són els principals punts negres –amb tres accidents mortals l’any o més– de les carreteres de la Comunitat Valenciana.

Per a conéixer els punts negres cal recórrer a les dades del 2014, les últimes que figuren registrades en la web de la Direcció General de Trànsit ( DGT ). Així mateix, l’informe del Real Automóvil Club de España ( RACE ) també dibuixa els trams més perillosos del 2016.

Per províncies, València agrupa 24 punts negres, Castelló, 5 i Alacant, 20. No obstant això, l’informe del RACE de la situació de les carreteres espanyoles canvia l’enfocament. Entre els tres trams qualificats com de més risc a la Comunitat Valenciana, dos estan en les carreteres castellonenques i cap en les d’Alacant.

El tram que s’ha qualificat de més risc el 2016 està entre Vinaròs i Peníscola (en la N-340), en el qual l’any passat es van produir 11 accidents amb una persona morta i 15 ferits greus . El segueix la N-332 a l’altura de Gandia, en què es van produir sis accidents amb tres víctimes mortals i cinc ferits i, en tercer lloc, segons l’informe del RACE , la N-340 a l’altura de Nules, amb tres accidents, un mort i quatre ferits el 2016.

El mateix tram de Castelló, qualificat com el més perillós, ja figurava el 2014 com a punt negre en què es van produir 16 accidents amb quatre morts i 26 ferits en gairebé 500 metres. A més, enguany el RACE l’assenyala com la zona amb més proporció d’accidents mortals i greus amb vehicles pesants de tota la xarxa de carreteres de l’Estat. Del quilòmetre 1038 al 1050 s’han produït en tres anys set accidents greus.

Pel que fa a la província de València, les entrades a la capital són les que registren un nombre més alt de sinistres, probablement pel gran nombre de desplaçaments diaris. El tram més destacat és el de la CV-35 prop de Burjassot, a gairebé tres quilòmetres de la ciutat, en què es van registrar 17 grans accidents amb 30 ferits en total. El segueix com a tram de més concentració el que constitueixen uns quants quilòmetres de la V-30, del 6 al 12, que va registrar 30 accidents, en què va haver-hi dos morts i 62 ferits. També és remarcable el recorregut de la pista de Silla, una de les principals entrades a València des del sud. La V-31 va registrar , segons les últimes dades, 10 accidents amb 25 ferits greus , així com també el tram de la N-332 a Gandia ja esmentat.

A Alacant tampoc aconsegueixen evitar els accidents greus, encara que sense morts. A la zona d’Oriola, a la carretera N-332, es van registrar 10 accidents greus amb 22 ferits. En la mateixa via, a penes 3 quilòmetres més avant, s’hi van registrar quatre accidents amb 12 ferits, i en el quilòmetre 88, sis accidents amb 14 ferits.

Les carreteres valencianes no figuren en els llocs més destacats de sinistralitat nacional, fet que no resta importància a les xifres, ja que hi ha més de 40 trams en què s’han registrat accidents d’envergadura.