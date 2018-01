La batalla de València del PSPV: les regidores Sandra Gómez i Maite Girau arranquen molt igualades

La carrera per liderar el PSPV en la ciutat de València agafarà velocitat de creuer a partir de la setmana que ve i no serà un camí de roses per a cap de les dues candidates.

Sandra Gómez, actual vicealcaldessa i portaveu del grup municipal socialista en l’Ajuntament de València, va ser la primera a presentar públicament la seua candidatura per a la Secretaria General del partit a la ciutat i ho va fer envoltada d’uns quants regidors i dirigents del partit de diferents sectors, entre els quals destacava Manuel Mata, portaveu socialista en les Corts, un dels noms que havien sonat com a possible oponent.

Aquest moviment no va passar desapercebut per al bloc que representa José Luis Ábalos i, per extensió, Pedro Sánchez. Un parell de setmanes més tard, l’actual regidora d’Esports, Maite Girau, afí a aquest sector, va anunciar també la seua candidatura a les primàries, encara que d’una manera molt més discreta que Gómez.

Així doncs, amb les cartes ja damunt la taula, el resultat final no sembla estar ni de bon tros clar si s’analitzen els resultats de les últimes primàries a la ciutat. A prioiri, molts donen com a favorita Gómez, que té el suport total del president del Consell, Ximo Puig.

No obstant això, en les primàries celebrades el mes de maig passat per a elegir el secretari general dels socialistes entre Pedro Sánchez i Susana Díaz, l’actual líder del PSOE va agranar a la ciutat de València amb el suport de José Luis Ábalos en aconseguir 1.018 vots, pels 426 que va obtenir Susana Díaz, que va comptar amb la col·laboració de Puig.

Tan sols dos mesos després, el president del Consell es va recompondre i va capgirar els resultats en imposar-se en la carrera per liderar el PSPV a escala autonòmica al candidat amb el suport de Sánchez i Ábalos, Rafa García.

Puig va aconseguir un 56,7% dels vots a tota la Comunitat, i, a la ciutat de València, 529 vots davant dels 454 de Rafa García.

Posteriorment, el mes de novembre passat es van celebrar primàries per a elegir els líders provincials, una cita a què el sector de Ximo Puig no va presentar candidat i que la candidata d’Ábalos, Mercedes Caballero, va guanyar folgadament l’independent Rubén Fenollar.

Així doncs, el procés electoral entre Sandra Gómez i Maite Girau arranca amb una cita electoral guanyada per cada bloc.

Segons el calendari del procés, del 8 a l’11 de gener tindrà lloc el comité comarcal, i del 12 al 13 de gener es presentaran les candidatures a la Secretaria General de manera oficial.

Del 14 al 23 de gener a la mitja nit es gestarà la recollida d’avals, amb un mínim del 3% per cada candidatura dels 1.564 militants amb dret de vot.

Posteriorment, del 25 de gener al 3 de febrer tindrà lloc una campanya d’informació de les candidatures, i el diumenge 4 de febrer s’esdevindrà la jornada de votació de 10.00 a 20.00 h.