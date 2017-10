València convertirà en zona per a vianants la plaça de la Reina i part de la de l’Ajuntament a mitjan any que ve

Els vianants guanyaran terreny al trànsit rodat al centre de València en els pròxims mesos.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha anunciat aquest dimecres que una part important de la plaça de l’Ajuntament, en concret, des de la part central de la font fins a la que dóna a la façana del consistori, esdevindrà zona de vianants a partir de l’abril de l’any que ve.

Per a fer-ho, l’edil ha comentat que es convocarà un concurs en què participaran el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers perquè aporten idees amb l’objectiu d’executar una actuació blana i efímera mitjançant mobiliari urbà, fins que es duga a terme la reurbanització definitiva, una cosa que s’escometrà la pròxima legislatura

Plànol amb les noves zones de vianants, en taronja.

Aquesta actuació està vinculada a la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina, les obres de la qual començaran abans del pròxim estiu: "Els treballs obligaran a tallar el carrer de la Pau i a desviar el trànsit i 11 línies d’autobús pel carrer del Poeta Querol, la qual cosa reduirà sensiblement el trànsit per la plaça de l’Ajuntament", ha comentat.

No obstant això, aquesta desviació serà definitiva una vegada acabe la reurbanització d’aquesta plaça, per la qual cosa la de Sant Agustí, a través de Sant Vicent i Maria Cristina o de l’avinguda de l’Oest, quedarà com l’única porta d’accés per a veïns i clients del Mercat Central i de l’eix plaça del Doctor Collado, Calatrava i la Puríssima (ara també poden accedir-hi per la Pau, la Reina i Sant Vicent).

Grezzi ha assegurat que tots els veïns tindran garantit l’accés als seus garatges, igual que els proveïdors, i que totes aquestes actuacions estan previstes en el Pla de Mobilitat aprovat el 2013.

A més, ha explicat que en les pròximes setmanes presentaran totes les modificacions de les línies de l’EMT que implicaran ambdues actuacions.

Reducció de busos pel centre

La conversió en zona de vianants d’aquestes places per les quals actualment conflueixen la majoria de les línies de l’EMT obligarà a dur a terme un canvi profund en l’estructura dels recorreguts, el primer pas del qual es va fer amb la remodelació

de línies escomesa l’estiu passat.

Una remodelació que afronta ara la segona fase, molt més ambiciosa i ja amb la mirada posada en aquestes actuacions.

El projecte consisteix en la creació d’intercanviadors en la contornada del centre històric. El primer ja s’ha habilitat en la plaça de Tetuan. La idea és crear unes línies exprés a què s’hauria de fer transbordament, ja que serien les úniques que creuarien el centre, enllaçant aquests intercanviadors entre si.

El PSPV, "fart"

Aquests anuncis han caigut com un poal d’aigua freda entre els socis de Govern socialistes del tripartit. Sobre això, fonts del PSPV han traslladat la "fartada" de la formació i, en concret, de la Regidoria d’Urbanisme sobre "les formes" com el regidor

de mobilitat ha anunciat la conversió parcial en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament.

"Compartim el fons, però estem farts de les formes", assenyalen els socialistes, que ja van anunciar la seua proposta de convertir València en una ciutat de places.

Segons l’opinió dels socialistes, Grezzi "s’excedeix en les seues atribucions", perquè entén que un anunci d’aquesta profunditat ha de “comptar amb la resta de forces polítiques que formen el Govern de la Nau".

Així, fan insistència que el centre és una zona molt sensible i qualsevol mesura que s’adopte afecta un gran nombre de ciutadans.

Per tant, insisteixen que no es poden llançar "anuncis unilaterals" sense comptar amb els seus socis de govern.

Així mateix, asseguren que han traslladat l’alcalde el seu malestar i que demanaran un estudi integral sobre el trànsit en tot Ciutat Vella. Han recordat que "blanes o dures, les competències en urbanització són de la Delegació de Desenvolupament

Urbà".

Malestar de veïns i comerciants

L’anunci fet aquest dimecres per Giuseppe Grezzi ha agafat per sorpresa veïns i comerciants.

Des de la Federació de Veïns han lamentat que no s’haja donat cap tipus d’informació sobre l’actuació a la plaça de l’Ajuntament i han sol·licitat que es garantisca l’accessibilitat dels veïns i que s’informe de la situació en què quedaran les diferents línies de l’EMT.

En aquest sentit, han exigit una millora important del servei que faça més competitiu el transport públic, també a les nits amb horaris prolongats els caps de setmana, amb l’objectiu d’evitar que la gent agafe el cotxe per desplaçar-se al centre, davant dels previsibles col·lapses en la ronda interior que generarà la desviació del trànsit del carrer de la Pau per Poeta Querol.

Per la seua banda, des de l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València han lamentat que s’haja pres la decisió de convertir en zona de vianants una part de la plaça de l’Ajuntament "de manera unilateral, sense consulta prèvia i sense informar abans com quedaran les línies de l’EMT".

Els comerciants han qüestionat aquesta actuació, ja que, a parer seu, "potser hauria estat més interessant convertir en zona de vianants l’altra part de la plaça per donar continuïtat als eixos de vianants dels carrers de Russafa i de Ribera".