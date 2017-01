Ximo Puig critica que Mariano Rajoy "chantajee" con convocar elecciones si no se aprueban los presupuestos

La posibilidad que planea sobre la mesa de Mariano Rajoy de convocar elecciones si no logra apoyo para los presupuestos está siendo muy criticada durante los últimos días. Hoy el presidente valenciano, Ximo Puig, ha criticado que sería una irresponsabilidad por parte del PP hacer algún "tipo de chantaje" con esta cuestión y ha instado al presidente del Gobierno ha trabajar por sacar adelante las cuentas públicas del próximo año.

Puig ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por si cree que se puede vivir una situación paralela a la que se vivió en elecciones con un 'no' a Rajoy, ya que el portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, cree "casi imposible" que se pueda alcanzar un acuerdo en los presupuestos de 2017.

Al respecto, el jefe del Consell ha señalado que no se trata de decir "no" a Rajoy o a los presupuestos, sino que "hay un proyecto alternativo, el del PSOE y de otras opciones progresistas, y en estos momentos no tiene mucho interés permanecer anclados en un debate que, para mi parecer, ha sido superado".

Puig también ha justificado la abstención del PSOE y ha matizado "Había que desbloquear la situación, y es lo que se hizo, pero nada más". A su juicio, "ahora cada uno tiene que defender su posición y el Gobierno de Rajoy lo que tiene que hacer es conseguir apoyo suficiente en fuerzas políticas de su entorno ideológico, y no es la primera vez, pues esto ya lo ha hecho en otras ocasiones", ha añadido.

Ahora bien, Puig considera que esto debe hacerse "dialogando permanentemente". "Cualquier grupo, incluido el socialista, pero también otros grupos, lo que tienen que hacer es negociar enmiendas", ha señalado, poniendo como ejemplo el Gobierno que él dirige. En las Corts, este año ha sido el del presupuesto con más aportaciones de otros grupos de la historia, no sólo de los partidos que apoyan al Gobierno". "Especialmente Podemos que hecho una labor muy importante," ha destacado, para añadir que por parte de otros grupos como Ciudadanos y el PP se han admitido 400 enmiendas".

Por tanto, "eso es lo que tiene que aprender de una vez el Gobierno del PP en España, negociar y hablar". "Es una nueva cultura política, la del diálogo, que nunca debería de haberse perdido", ha subrayado.

"Los que gobernamos en minoría lo que intentamos es convencer para finalmente acordar unos presupuestos, y creo que la vía valenciana está funcionando muy adecuadamente, ya que hay muchas comunidades autónomas que no tienen aprobados los presupuestos y nosotros sí porque aquí hay un Gobierno estable, honrado y de diálogo", ha concluido.