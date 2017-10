Ximo Puig: "Si Puigdemont convoca elecciones no vamos a alinearnos a favor del 155"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido a su homólogo catalán, Carles Puigdemont, que convoque elecciones anticipadas. "Si las convoca dentro de la ley, no vamos a alinearnos a favor de la aplicación del 155", ha dicho Puig en respuesta a Podemos durante la sesión de control de este jueves en las Corts Valencianes.

Tanto Compromís como Podemos, socios de los socialistas en el Pacto del Botánico que sustenta al Gobierno valenciano, han pedido al presidente que se desmarque de la aplicación de artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

La formación morada ha apretado a Puig y ha pedido su posicionamiento sobre la posible intervención del Gobierno de España en Cataluña, apoyada por la dirección federal del PSOE en el Congreso y el Senado. Compromís ha preguntado también por el asunto en la sesión de control.

"No me gusta la supresión de la autonomía. Es un camino errático ", ha lamentado el presidente valenciano en la Cámara autonómica. "El frentismo no es la solución e intentar humillar a unos, tampoco", ha considerado. "Situarse con el 155 es situarse más cerca del problema que de la solución", ha añadido Puig.

"Más allá de una campaña electoral hay que superar el frentismo, que no es la solución de futuro y es muy importante acabar con la división frontal que empobrece Cataluña y España", ha reivindicado Puig, quien ha admitido que le habría gustado que Puigdemont hubiera asistido este jueves al Senado. "No estamos para réditos políticos y regalos cortoplacistas porque si queremos arreglar esta cuestión hay que aplicar la ley y dialogar", ha subrayado.