Ximo Puig sobre las mordidas del PP: "Los empresarios nos dicen que ahora no tienen que pagar"

"Los empresarios nos dicen que ahora no tienen que pagar". Así ha respondido el president de la Generalitat, Ximo Puig, a una intervención de la portavoz del PP valenciano en las Corts, Isabel Bonig, quien ha preguntado por el grado de incumplimiento del Acord del Botànic y ha afeado al Consell que no rescate a personas, sino "estadios de fútbol propiedad de Enrique Ortiz" con 3,7 millones de euros, en referencia a la subasta del Rico Pérez en Alicante. El president, ha añadido: "No rescatamos campos de fútbol, estamos rescatando la vergüenza de este pueblo que ustedes ultrajaron".

El jefe del Consell ha reivindicado que el PP tendría que pagar los 18 millones de euros que "le regaló a un especulador en Alicante que pagaba y financiaba las campañas electorales del PP", y ha defendido que lo que ha intentado al Consell ha sido salvar los 18 millones de préstamos que avaló el Instituto Valenciano de Finanzas.

Compra del Rico Pérez

La Generalitat Valenciana compraba esta misma semana en pública subasta el estadio del Hércules de Alicante a través del IVF por 3,75 millones de euros. Esta operación se produce después de que la Fundación Hércules CF suscribiera en 2010 -con Enrique Ortiz al frente del club alicantino- un préstamo con la extinta CAM por 18 millones de euros. La operación contó con el aval del Gobierno valenciano que entonces encabezaba el popular Francisco Camps a través del Instituto Valenciano de Finanzas.

El empresario Enrique Ortiz, ligado a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos populares, está imputado en algunas de las causas por corrupción en las que está implicado el PP valenciano. Son casos como los de Brugal o Gürtel, con la financiación ilegal del Partido Popular en el horizonte. Ortiz ha reconocido tanto la supuesta financiación irregular como que lleva años haciendo "regalos" a políticos y funcionarios, una práctica que incluso ha justificado.

Corredor Mediterráneo

Puig ha asegurado que los valencianos están cansados de ser "zona cero" de inversión en infraestructuras por parte del Estado, y ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno entienda que el Corredor Mediterráneo es "fundamental" para España y para Europa.

Puig ha respondido a una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien ha calificado de "indignante y escandaloso" que menos del 2,3 % de la inversión hecha por el Gobierno el año pasado en ferrocarriles tuviera como destino líneas de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha coincidido en calificar de "muy lamentable" esa infrainversión que, según ha dicho, no solo afecta a las infraestructuras ferroviarias, y ha animado a todos a trabajar de forma conjunta para exigir "lo que nos corresponde" en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Ha defendido que el Corredor Mediterráneo no es solo una infraestructura "importante para la Comunitat y fundamental para el Arco Mediterráneo", sino que es "fundamental" para España y Europa, y ha criticado que el ministro de Justicia, Rafael Català, se burle de los valencianos restándole importancia.