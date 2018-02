La sala Matilde Salvador puja el teló

L’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València iniciarà el pròxim 7 de febrer la seua programació teatral a la Sala Matilde Salvador. Teatre professional, mostres universitàries, espectacles de dansa i festivals d'arts escèniques es donaran cita fins a juliol en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. La programació arranca amb l'obra ‘Europe from the inside, Europe from the outside’, una mostra del taller del projecte europeu Escena Erasmus de la Universitat.