La Audiencia de Alicante ratifica la libertad provisional para el exlíder de Joves Socialistes investigado por pornografía infantil

Alejandro Díaz podrá seguir fuera de la cárcel. El exsecretario general de Joves Socialistes de Elche quedó en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros el pasado 31 de julio. Ahora, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la libertad provisional del que también fuera presidente del Consell de la Joventut de Elche, investigado por posesión de pornografía infantil y abusos sexuales que le llevaron tras su detención el 8 de junio de 2017 a la prisión de Fontcalent dos días después.

No obstante, Díaz seguirá en la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, además de que no podrá salir de España y sigue sin disponer de pasaporte. Con esta decisión, la Audiencia Nacional desestima el recurso de la Fiscalía contra el auto del Juzgado de Instrucción número 5 que le llevó a abandonar la cárcel en el verano del año pasado al no apreciar riesgo de fuga del expolítico. En contra de esta decisión, el ministerio público defendía la privación de libertad de forma preventiva.

En el momento de su detención, los agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional hallaron en su domicilio de Elche imágenes pornográficas de extrema dureza en la que adultos abusaban de menores de edad (algunas de bebés) y que supuestamente distribuía el exrepresentante socialista a través de foros y redes sociales. La causa judicial acabó descartando indicios de delito por abusos sexuales contra una menor.

A los pocos días de saltar la noticia, Alejandro Díaz fue destituido del Consejo de la Juventud de Elche y expulsado del órgano juvenil del PSOE.