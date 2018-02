Celebración “por partida doble” en Alicante del movimiento solidario con el Pueblo Saharaui

Estaba llamado a ser una ceremonia más y sin embargo, “las buenas noticias” que han llegado desde Bruselas le han dado más sentido a la histórica reivindicación de un estado libre para el Sáhara Occidental.

Este martes, la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la provincia de Alicante se ha concentrado en la Plaza de la Montañeta de Alicante junto con la delegación del Frente Polisario en la zona para rememorar los 42 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un Estado con reconocimiento limitado que nació como respuesta a la ocupación ilegal de Marruecos y Mauritania del que fuera hasta 1976 el Sáhara español.

La movilización ha dado paso a un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, a quien le han entregado el escrito reivindicativo de la Coordinadora de Asociaciones como paso previo al intento de hacer llegar el escrito a los ayuntamientos, diputaciones “y otros órganos posibles”.

En dicho texto se critica la “vergonzosa” postura española ante el conflicto saharaui y se destacan algunas “pequeñas victorias” que han logrado los movimientos de liberación, como por ejemplo, el apoyo que otorgó el Abogado General de la Unión Europea a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que deja el territorio del Sáhara Occidental fuera del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.

Precisamente este mismo martes se ha vuelto a pronunciar el tribunal europeo sobre un aspecto que quedaba pendiente de este convenio bilateral, la explotación de las aguas del Sáhara Occidental, y lo ha hecho para declarar que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sahara Occidental ni a sus aguas occidentales. Según recoge Efe, los jueces europeos han señalado que "habida cuenta de que el territorio del Sahara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca".

Preguntada por esta noticia, fuentes de la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui han afirmado que supone “un paso gigante para adelante”. “Marruecos no tiene otro interés que seguir expoliando y si eso se le limita, no quedan intereses para seguir manteniendo la ocupación, la cual –han recordado estas fuentes- tiene como objetivo expoliar la riqueza saharaui”.