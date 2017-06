Dénia pone en marcha el autobús del amor

Ahora que está de moda utilizar los autobuses para tantas reivindicaciones, Dénia se ha subido al carro y ha celebrado el Día de la Diversidad Sexual con el Autobús del amor, que recorrerá hasta el sábado las zonas más habitadas de esta ciudad, La Xara y Jesús Pobre. La finalidad: "proclamar que ésta es una ciudad orgullosa de amar y de que cada uno ame a quien quiera, en total libertad", señaló el concejal de Movilidad, el socialista Javier Scotto, quien presentó la iniciativa junto a la regidora de Igualdad, Elisabeht Cardona, del mismo partido.

El autobús, fletado por la compañía Denibus, concesionaria de las líneas urbanas de la localidad, lleva la bandera del arco iris, símbolos de todas las orientaciones sexuales posibles y tres lemas: en su costado 'L’amor no té fronteres, no li les poses tu'; en la parte trasera 'Vehicle propulsat per amor del bo'; y en la delantera, esa proclamación de orgullo en inglés: 'Dénia proud of love'. Además, se repartirán 400 mochilas blancas con el nombre de la ciudad sobreimpresionado en tonalidades del arco iris.

El vehículo fue presentado en el Quatre Cantons, lo que no es casualidad: fue en esta céntrica zona de Dénia donde el año pasado se pintaron los dos famosos pasos de cebra multicolor, una iniciativa que este miércoles el gobierno local volvió a reivindicar. Al acto acudieron además el alcalde, el socialista Vicent Grimalt, y concejales de los dos partidos del gobierno local (PSPV y Compromís) y de Podemos. No acudió ningún representante del resto de las fuerzas de la oposición.

Scotto subrayó la necesidad de tomarse muy en serio la necesidad de emprender estas políticas de tolerancia en la diversidad sexual. Al respecto, contó que a pesar de todo lo que se ha legislado en esta materia, los delitos por odio se incrementaron un 36% el año pasado en las comarcas alicantinas.

Aunque el autobús concluirá sus recorridos el próximo sábado, el ayuntamiento no descarta la posibilidad de que toda la simbología por la diversidad sexual permanezca más días e incluso se fije de forma permanente, una cuestión que de cualquier forma el consistorio deberá tratar con la compañía.