Dénia recurre los presupuestos de la Diputación de Alicante por el reparto de subvenciones

El Ayuntamiento de Dénia aprobó en el pleno celebrado este jueves presentar una reclamación a los presupuestos aprobados por la Diputación de Alicante, por cuanto en su capítulo de subvenciones no incluyen ninguno de los dos proyectos que había solicitado el consistorio dianense: el asfaltado del Camí del Cementeri desde el Ecoparque hasta la Xara (tramo al que no llega el proyecto del Plan Confianza) y la rehabilitación de la casa de Torrecremada. La propuesta la presentó por moción de urgencia el equipo de gobierno (PSPV-Compromís), y recibió el respaldo de todos los partidos a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo alegando no haber tenido tiempo de estudiarla.

El alcalde, Vicent Grimalt (PSPV), explicó que el consistorio se considera agraviado, por cuanto mientras no se incluyen esos dos proyectos, en cambio sí que conceden numerosas subvenciones nominativas, es decir, a dedo, por valor de 6.550.865 euros a otros municipios.

La reclamación aprobada se fundamenta en que el reparto de las subvenciones no cumple con los criterios de la propia diputación para la concesión de ayudas, precisamente por incluir un porcentaje excesivo para las subvenciones nominativas (el 14% del total) en detrimento de las que se otorgan en concurrencia competitiva, es decir, con criterios objetivos.

El primer edil recordó que “hace muchos años” que Dénia no recibe de la diputación ninguna subvención nominativa, y añadió que los dos proyectos que había solicitado el consistorio “son dos obras necesarias”. Las subvenciones que había solicitado Dénia eran de 200.000 euros para cada uno de los dos proyectos.

Además, la reclamación argumenta que “el municipio de Dénia ya padeció una discriminación cuando se hizo el reparto del remanente de tesorería para inversiones financieramente sostenibles, donde, aparte del reparto establecido con criterios objetivos, otros municipios de gran población como Alicante, Benidorm o Elx recibieron subvenciones nominativas para compensar una distribución con la que los ayuntamientos de gran población se veían perjudicados”.

El pleno de la Diputación de Alicante aprobó hace dos semanas el presupuesto de 2017, de 260 millones de ingresos y un superávit de 22, con el voto favorable de los diputados del PP y del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos), y el voto en contra del PSPV, Compromís y EUPV.