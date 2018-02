La diputada provincial de la Mujer en Alicante, en contra de la huelga feminista “porque enfrenta a mujeres y hombres”

Las diferencias políticas en torno a la huelga del 8 de marzo han llegado este lunes hasta el pleno del Ayuntamiento de Elche, donde los regidores del Partido Popular y Ciudadanos han insistido en su negativa a respaldar la convocatoria.

La portavoz del grupo municipal del PP, que es a su vez diputada provincial de Mujer e Igualdad en la Diputación de Alicante, ha tachado el paro laboral del 8M de “discriminatorio” e “insolidario”. Mercedes Alonso ha explicado que la huelga “va enfocada a las mujeres que tienen trabajo”, pero que no atiende a “las mujeres que no tienen trabajo, trabajan dentro de casa o mujeres que cuidan a personas dependientes o mujeres autónomas que no pueden hacer esa huelga”.

“Es una huelga que enfrenta a mujeres y hombre cuando precisamente el Día Internacional de la Mujer es para recordar los logros que hemos conseguido y para reivindicar que todavía que tenemos que seguir trabajando en una sociedad más justa”, ha añadido.

Esta respuesta la ha ofrecido después de que su grupo político votara en contra de la moción que había presentado Compromís para acabar con la brecha salarial, cuestión de la que el PP ha dicho estar de acuerdo en eliminar pero no “mezclándolo” con la huelga feminista.

Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido en esta propuesta de la coalición valenciana al entender “que la huelga no es el camino” para acabar con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.