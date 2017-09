En informática una máquina virtual es un software que simula a un ordenador y puede ejecutar programas como si fuese un ordenador real. Este software en un principio fue definido como “ un duplicado eficiente y aislado de una máquina física". La acepción del término actualmente incluye a máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real.

Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos proporcionados por ellas. Estos procesos no pueden escaparse de esta “computadora virtual”.

Uno de los usos domésticos más extendidos de las máquinas virtuales es ejecutar sistemas operativos para “ probarlos”. De esta forma podemos ejecutar un sistema operativo que queramos probar (GNU/Linux, por ejemplo) desde nuestro sistema operativo habitual (Windows por ejemplo) sin necesidad de instalarlo directamente en nuestra computadora y sin miedo a que se desconfigure el sistema operativo primario.

Las máquinas virtuales nos permiten ejecutar un sistema operativo en una ventana en el escritorio. Podemos emplear una máquina virtual para ejecutar el software hecho para otros sistemas operativos, experimentar con diferentes sistemas operativos y software sin estropear nuestro sistema operativo.

Existen varios programas gratuitos para generar una máquina virtual, por lo que la creación de una es fácil. Sólo necesitaras los medios de instalación para el sistema operativo que desea instalar, lo que resulta gratis si se quiere instalar cualquier distribución de Linux en una máquina virtual.

¿QUÉ ES UNA MÁQUINA VIRTUAL?

Un programa de máquina virtual es un programa informático que crea un sistema de ordenador virtual, con dispositivos de hardware virtual. Este equipo “ máquina virtual” se ejecuta como un proceso en una ventana de su sistema operativo actual. Puede arrancar un disco de instalación de sistema operativo (o CD en vivo) dentro de la máquina virtual y el sistema operativo será “engañado” creyendo que se está ejecutando en un ordenador real. Podremos instalar y ejecutar programas al igual que lo haría en una máquina real, física. Cada vez que desee utilizar el sistema operativo, puede abrir el programa de máquina virtual y utilizarlo en una ventana en el escritorio actual.

El sistema operativo de la máquina virtual se almacena en un disco duro virtual, generalmente un archivo grande, de varios gigabytes, almacenado en su disco duro. Ese archivo es para el sistema operativo como un disco duro real. Esto significa que no tendremos que perder tiempo con la partición.

Las máquinas virtuales añaden algo de sobrecarga, por lo que no será tan rápido como si se hubiera instalado el sistema operativo en hardware real. Juegos exigentes que requieren gráficos avanzados y potencia de CPU son un problema particular, por lo que las máquinas virtuales no son la forma ideal para jugar a juegos de PC con Windows en Linux o Mac OS X – a menos que esos juegos sean muy antiguos o no requieran grandes características gráficas.

¿EN QUÉ CASO NECESITO UNA MÁQUINA VIRTUAL?

Las máquinas virtuales nos permiten experimentar con otro sistema operativo sin salir de su sistema operativo actual. Son una buena manera de jugar con Linux, o al menos una nueva distribución de Linux, sin tener que instalar la distribución de Linux en su hardware actual. Cuando haya terminado con un sistema operativo, puede simplemente eliminar la máquina virtual. Una máquina virtual es también una gran manera de probar una nueva versión de Windows. Cuando salga una nueva versión de Windows, se puede evitar la posible inestabilidad del sistema mediante la instalación en una máquina virtual para jugar con él en lugar de instalarlo como sistema operativo único.

Una máquina virtual también le da una forma de ejecutar el software de otro sistema operativo. Por lo tanto, si usted es un usuario de Linux, puede instalar Windows en una máquina virtual y ejecutar programas de escritorio de Windows en la máquina virtual. Los usuarios de Mac también pueden usar máquinas virtuales para ejecutar el software de Windows. Incluso los usuarios de Windows podrían beneficiarse de una máquina virtual que les permite ejecutar el software de Linux en un entorno de máquina virtual.

Las máquinas virtuales también están aisladas del resto de su sistema, lo que significa que el software en una máquina virtual no puede escapar de la máquina virtual y alterar el resto de su sistema. Una máquina virtual puede ser un buen lugar para probar programas que no sean de confianza y ver lo que hacen. Por ejemplo, cuando dudamos de algún software descargado de Internet podemos emplear una máquina virtual para ver cómo funciona y si hace la función para la que lo hemos descargado.

Ese recinto de seguridad nos permite ejecutar sistemas operativos inseguros de forma más segura. Si todavía utilizas una aplicación que requiere Windows XP, podemos ejecutarlo en una máquina virtual de Windows XP.

PROGRAMAS DE MÁQUINA VIRTUAL

Hay varios programas de máquinas virtuales diferentes que podemos elegir:

VirtualBox (Windows, Linux, Mac OS X): VirtualBox es muy popular porque es de código abierto y totalmente gratuito. No hay versión de pago de VirtualBox, por lo que no tiene que hacer frente a la habitual “actualización para obtener más características” ventas adicionales y chorradas. VirtualBox funciona muy bien, sobre todo en Windows y Linux donde hay menos competencia. Es una buena opción para empezar.

VMware Player (Windows, Linux): VMware tiene su propia línea de programas de máquinas virtuales. Puede usar VMware Player en Windows o Linux como una herramienta básica de máquina virtual. Características más avanzadas, muchas de las cuales se encuentran en VirtualBox gratis, requieren la actualización a la versión de pago, VMware Workstation . Se recomienda comenzar con VirtualBox, pero si no funciona correctamente, es posible que desee probar VMware Player.

Parallels Desktop (Mac OS X): Mac también tienen programas de MV disponibles. Parallels Desktop para Mac es más refinado que los programas de máquinas virtuales de otras plataformas, está destinado a los usuarios de Mac que quieran ejecutar software de Windows.

Hay muchas más opciones de máquina virtual. Linux incluye KVM, una solución de virtualización integrada. Las versiones Profesional y Enterprise de Windows 8 y 8,1 – pero no Windows 7 – incluye Microsoft Hyper-V , otra solución integrada de máquina virtual. Estas soluciones pueden funcionar bien, pero no tienen las interfaces más fáciles de usar.

Una máquina virtual es el lujo de tener múltiples sistemas en un solo equipo.