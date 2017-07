Once años después de aquella hora fatídica en la estación de Jesús

Eran las 13.03 horas del 3 de julio de 2006 cuando un convoy de la línea 1 de Metrovalencia descarriló entre la parada de Plaza de España y la de Jesús, llevándose por delante 43 vidas y dejando marcadas de por vida otras 47 que sufrieron heridas en la que ha sido la mayor catástrofe que ha sufrido València desde la riada de 1957.

Coincidiendo con aquella hora fatídica, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio ha realizado este lunes un sencillo, pero emocionante acto en recuerdo de las víctimas, con motivo del 11 aniversario del siniestro, que se ha celebrado en el monumento inaugurado el pasado mes de noviembre en un pequeño jardín sobre la curva del accidente.

Denominado "Prime time", es obra de la artista alemana afincada en Valencia Anja Krakowski y está compuesto por 43 relojes blancos que señalan la hora en que se truncó la vida de 43 personas -las 13.03- y siete relojes negros que permiten enlazar por internet con datos del accidente y de la lucha de la asociación.

Flores en memoria de las víctimas del accidente de metro de València

Al acto ha transcurrido con la mirada puesta en el proceso judicial. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas, Rosa Garrote, ha comentado que "es increíble que la jueza Nieves Molina pida el archivo del caso cuando hay pruebas que realizar aún de las que no se tienen resultados y que pueden incidir en la responsabilidad de FGV por el nivel de cumplimiento del plan de prevención en cuanto a medidas de seguridad".

Garrote ha explicado que llama la atención que FGV tenía las medidas seguridad necesarias para evitar un accidente provocado por un exceso de velocidad en el resto de líneas: "En el caso de la línea 1 había una baliza instalada justo antes de entrar al andén, no tenía en cuenta que antes había una curva que estaba totalmente desprotegida y nosotros lo que queremos denunciar es que pensamos que el no instalar una baliza para proteger esa curva es un fallo de la dirección de FGV, no del conductor y como tal pedimos que se siga investigando en esta línea".

La presidenta de la entidad ha informado que tanto la Asociación como la Fiscalía han recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia de València en base a que "los informes sobre los que la jueza se basa para decir que no hay nada que incidió en el accidente más allá de la velocidad los ha realizado precisamente el perito Andrés Cortabitarte que es el que está imputado en el accidente del Alvia como técnico encargado de la seguridad".

Acto del 11 aniversario del accidente de metro de València

Garrote ha afirmado que en su escrito de apelación, "el Ministerio Fiscal hace hincapié en que es incompatible estar imputado en la causa de un accidente como jefe de seguridad por no haber tenido en cuenta la seguridad de la vía con que tenga que analizar en València las mismas circunstancias".

En este sentido, ha añadido que "lógicamente no se va a tirar piedras contra su propio tejado y lo que va a hacer es defender su actuación".

Por este motivo, Garrote ha informado que han solicitado que se realicen "más informes periciales por parte de técnicos independientes, puesto que Cortabitarte también tiene relación con el Ministerio de Fomento, al igual que el resto de informes que se han aportado a la causa".