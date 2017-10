València acull aquest diumenge la VIII Volta a Peu a les Falles

La ciutat de València acull aquest diumenge, dia 15, una nova convocatòria esportiva que, en esta ocasió, té un marcat caràcter festiu. Es tracta de la VIII Volta a Peu a les Falles, que donarà començament a les 09:00 hores i es prolongarà durant poc més de 60 minuts pels carrers del centre urbà.

Des del Centre de Gestió de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial per a garantir el transcurs fluid de la cita esportiva així com de la mobilitat ciutadana, tant de transeünts com de ciclistes i conductors.

El recorregut de la Volta a Peu a les Falles a València

El recorregut de la carrera començarà al carrer de les Barques, i continuarà pel carrer del Pintor Sorolla, la plaça d'Alfons el Magnànim, el carrer del Palau de Justícia, la Porta de la Mar, el carrers de Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueria i Comte de Trénor, fins al carrer del Mur de Santa Anna. Des d'allí continuarà per la plaça de Sant Llorenç, el carrer de Navellos, les places de la Mare de Déu i de l'Escolania de la Mare de Déu dels Desamparats, el carrer de la Llenya, la plaça l'Almoina, el carrer del Palau, carrer de la Barcella, la plaça de la Reina, el carrers del Mar, General Tovar, i de la Pau, la plaça de la Reina, i el carrer de Sant Vicent Màrtir, per a concloure la meta a la plaça de l'Ajuntament.

A partir de les 07:00 del matí començaran els treballs de muntatge de l'eixida i meta al carrer de les Barques i a la plaça de l'Ajuntament. Per la seua banda, el desmuntatge conclourà a les 11:30 h, després de l'entrega de trofeus.