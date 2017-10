14.200 corredors prenen València aquest diumenge per la Mitja Marató

La Marina d'empreses ha acollit aquest dimarts la presentació oficial de la primera carrera que va obtenir l'Etiqueta Ore de la IAAF a Espanya, al costat de la meta del circuit més ràpid de 21 quilòmetres metres del país.

En l'acte han participat la regidora d'Esport i Salut de l'Ajuntament de València, Maite Girau; al costat del president de la SD Correcaminos, organitzadora de la Mitja Marató València, Paco Borao; la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Teixidor; a més d'altres representants dels clubs valencians i patrocinadors i col·laboradors de la Mitja Marató.

Es tracta de l'edició més ambiciosa, en la qual van a participar diumenge que ve 14.200 corredors sota el lema 'Corre com Mai'.

La carrera de 21 quilòmetres a València 'Ciutat del Running', que arriba al seu 27 edició, ha celebrat en la seua presentació oficial el seu primer rècord de 2017, amb més de 14.200 inscrits a la prova, uns 700 corredors més que la passada edició, confirmant a més l'augment de participants que arriben des de fora d'Espanya (22% del cens) i de l'estranger (14%). En dones, el percentatge aconsegueix el 23%, amb 3.323 participants.

Durant les intervencions en la presentació, Maite Girau, regidora d'Esport i Salut de l'Ajuntament de València, ha assegurat que "la Mitja Marató València posa en valor la nostra ciutat a tot el món" destacant que "és l'única mitja marató amb Etiqueta d'Or de la IAAF i açò ens fa estar en el punt de mira de tot el món".

Finalment, la regidora de l'Ajuntament ha celebrat que "cada vegada més dones córreguen i a més ho facen aquestes distàncies" davant l'augment de la presència de dones en la prova.

Paco Borao, de Correcaminos, ha destacat que "ens trobem davant l'edició més ambiciosa pel planter d'atletes d'elit que han triat la nostra prova per a donar-se a conèixer encara més en el món", recordant a més que els corredors més ràpids al mig Marató de l'any 2017, Abraham Cheroben i la recordista mundial, Joyciline Jepkosgei, estaran en la línia d'eixida, al costat d'un altre grup de corredors africans amb grans marques.

Per la seua banda, Elena Teixidor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso ha destacat que "queden molts anys per a seguir escrivint junts la història d'aquesta prova".

A més, "volem que la ciutat de València se senta cada vegada més orgullosa de tenir un esdeveniment com la Mitja Marató València", ha destacat la directora, que també ha ressaltat que tornaran a donar 1 euro per cada corredor arribat a meta a l'Associació Esperanza i Somriure.

El moment més emotiu d'aquesta presentació ha arribat amb el record per a Blas Gámez, el Sotsinspector de la Policia Nacional que va ser assassinat a València fa algunes setmanes i que era un habitual corredor i estava inscrit a aquesta prova.

La seua dona, Chus, i els seus companys d'equip van rebre el seu dorsal i medalla de mans de Paco Borao en aquest bonic record a la seua fidelitat a la Mitja Marató i la seua afició a córrer.

Recorregut i horaris

Amb motiu de la celebració de la Mitja Marató, el Centre de Gestió del Trànsit ha informat sobre les afeccions a la mobilitat de vehicles i vianants per a dissabte i diumenge.

S'habilitaran dos aparcaments oficials, un en la dàrsena d'ADIF (on s'instal·la la Fira de Nadal) i l'altre en la calle Dr. Marcos Sopena i, com a novetat per a enguany, i per a millorar la mobilitat i seguretat dels vianants, hi haurà dos punts de pas per als vianants en el carrer Colón.

Aquest diumenge, de 9 a 12 hores, tindrà lloc aquesta competició, que passarà per vies com per exemple l'avinguda del Port, Albereda, avinguda Blasco Ibáñez, el carrer Marí Blas de Lezo, Dr. Lluch, J.J. Dómine, carrer Menorca, avinguda Balears, Pont del Reial, carrer la Pau, Sant Vicent, carrer Xàtiva, Colón o Jacinto Benavente.

Plànol del recorregut de la Mitja Marató

Des del dissabte a les 8.00 hores i fins al diumenge a les 19.00 hores, es tallarà el tràfic rodat al vial interior del port al costat de l'embull número 2 en sentit al passeig de Neptú.

També el dissabte, a les 21.00 hores, es tallarà la rotonda situada al costat de l'edifici del Rellotge del port de València; mentre que el diumenge, a les 6.00 hores, es tallarà el tram d'avinguda del Port, entre el carrer Serradora i J.J. Dómine, i a partir de les

8.30 hores els corts seran progressius en funció de l'avanç de la carrera.

Quant als dos aparcaments oficials habilitats, es recomana que els participants de la Mitja Marató que accedisquen a València per la zona nord es dirigisquen fins al pàrquing de Marcos Sopena, al que es podrà accedir des d'Eugènia Vinyes.

Mentre que els que accedeixen des de la zona sud i oest de la ciutat, es recomana que vagen al d'ADIF per Camí dels Moreres i Enginyer Manuel Soto.

No obstant açò, els participants també poden estacionar en les places en via pública de Pavia, Eugènia Vinyes i Camí dels Moreres.

Els dos punts de pas per als vianants que s'habilitaran en el carrer Colón estaran un a l'altura del carrer Russafa i l'altre a l'altura del carrer Sorní. Sense oblidar que en el carrer Xàtiva es pot fer ús del pas subterrani per a poder creuar la calçada (on està l'entrada al metre).