Com t’ajuda el fisioterapeuta quan ja ha passat la carrera?

Bon dia, corredors! Per fi ha arribat el moment de participar en la carrera i ja heu corregut. Espere que sense cap contratemps, i sobretot que n’hàgeu gaudit amb bona salut.

I ara que ja hi hem participat, què fem? En aquest apunt us expliquem una mica com heu d’acudir al fisioterapeuta després d’haver-hi participat.

Per regla general, l’ideal és acudir al fisio des que acaba la carrera fins 48 hores després. Moltes vegades, hi ha un envelat de servei de fisioteràpia al costat de la línia de meta per a tractar els corredors tot just haver acabat l’esdeveniment. Si teniu l’oportunitat d’acudir-hi, no ho dubteu.

En aquesta sessió, fonamentalment es fa massoteràpia d’intensitat intermèdia per a eliminar toxines del teixit bla, drenar i relaxar. Ens toparem amb regions més carregades o contracturades (el més freqüent és que ens trobem aquest problema en els isquiotibials, els bessons, els quàdriceps, el piramidal i als glutis). En aquestes zones fem un massatge molt més enèrgic. Però ha de ser breu i focalitzat exclusivament en aquestes zones més carregades.

Una altra tècnica molt utilitzada per nosaltres els fisioterapeutes, que és molt efectiva i molt agradable, és el massatge amb gel o crioteràpia. L’objectiu d’aquesta tècnica és la reacció antiinflamatòria que es produeix. Aquest efecte antiinflamatori corregeix qualsevol lleu lesió incipient i prevé que s’instaure o es cronifique en el temps. Aquesta tècnica dura tan sols uns minuts, ja que ens interessa aprofitar aquest efecte, que només s’aconsegueix durant els primers 10-12 minuts d’aplicació local. Es du a terme amb gel o paquets de fred instantani, i sempre són molt més senzills d’efectuar si acompanyem el massatge amb l’aplicació d’algun gel antiinflamatori o crema o sabó que provoquen un efecte lubricant més agradable tant per al fisioterapeuta com per al corredor.

Amb les dues tècniques s’elastifiquen tendons i musculatura, i es detecten molèsties, incidències o lesions. Es tracten in situ per a minimitzar al màxim el risc de lesió.

En acabar la sessió, fem estirades, que, sumades a tot l’anterior, afavoreixen la recuperació i el retorn a les condicions prèvies a la carrera.

Transcorreguts uns 7 o 10 dies després de l’esdeveniment, fem una altra sessió de fisioteràpia l’objectiu principal de la qual és el seguiment i el control. Dit amb altres paraules, en el cas que s’haja produït algun tipus de lesió durant la carrera, o que haja sorgit els dies posteriors a aquesta, es controla i es tracta el problema en qüestió. I es fa una valoració de la musculatura, les articulacions, els tendons, els lligaments… Apliquem massoteràpia, estirades i cinesiteràpia, per a ajudar el teu cos en el retorn a la normalitat, cuidant-te i optimitzant el teu estat en general.

Com podeu observar, la fisioteràpia actua de manera molt important tant a l’hora de començar a entrenar-se, com durant l’entrenament específic, immediatament després de la carrera i els dies posteriors. Per la teua salut, cuida’t amb un bon fisioterapeuta en tot moment! Tan important és entrenar-se bé com recuperar-se bé.

*Nickolas Folgueras Fende, Fisioterapeuta Col·legiat 5576 Comunitat Valenciana. UrbanFisio