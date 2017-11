Onze consells per a cuidar-te els peus abans de la marató de València

És recomanable per a triar el calçat optar per unes sabatilles usades, que ja estan adaptades al nostre peu i no utilitzar mai sabatilles noves. Triar un calçat neutre i, en el cas de necessitar alguna modificació per a corregir la xafada, fer-ho mitjançant plantilles personalitzades. Una mala alineació articular pot desencadenar un mal gest que amb el pas del temps genere una patologia tant inferior com superior.