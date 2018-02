A un mes de la cursa de l'any

Hui dissabte 24 de gener queda una mes just per al Mundial de mitja marató de València, la que amb permís de la reina marató del pròxim mes de desembre serà la cursa de l'any i situa a la ciutat en la cronologia de la història de l'atletisme global.



Per què són tan importants els entrenaments de l'últim mes?



En estos moments la càrrega de quilòmetres que hem acumulat els aficcionats -que no els professionals- ha d'estar tocant el seu màxim. Hem d'haver aconseguit ja el pes ideal que ens fixem com a objectiu i hem d'haver fet un parell de llargues de fins a 18 quilòmetres per a poder aguantar amb garanties l'exigència de distància de la mitja marató.



Toca ara guanyar velocitat de creuer, aqueix ritme que ens ha de permetre mantenir un nivell d'exigència suficient per a complir l'objectiu de temps que ens hàgem marcat. Per a açò, en la pròximes setmanes haurem de centrar-nos en les sèries de mitjà i un quilòmetre a un temps molt inferior al que vulguem aconseguir en la carrera.



Per exemple, si la idea és fer una mitjana de 4 minuts i 40 segons per a baixar d'1 hora 35 minuts en la carrera -com és el meu objectiu- haurem de fer sèries de 500 metres per sota de 4 minuts el quilòmetre i sèries d'un quilòmetre a 4' 10''.



Això sí, no us oblideu de la carrera llarga de demà -màxim 18 o 19 quilòmetres- i de gaudir-la. No cal que siga a un ritme alt, és més important aconseguir fons i cremar els últims greixos. I estirar i fer abdominals per a compensar l'exigència en les cames que ens pot generar algun problema d'abductors en les pròximes setmanes.

Sort, que ja solament queda un mes.