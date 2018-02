Cuando tu clínica dental 'low cost' te sale cara

La plataforma de afectados de iDental de Alicante volvió este viernes a salir a la calle para denunciar la supuesta “mala praxis médica y presupuestaria” de esta clínica. Se trata de la enésima manifestación que soporta la firma en todo el país donde acumula 1.427 querellas hasta el pasado mes de noviembre, según el colectivo.

iDental nació precisamente en la capital alicantina en 2014 y rápidamente se expandió por todo el país donde se distribuyen 26 centros que ofrecen como principal reclamo precios bajos para una clientela rehén de la escasa cobertura pública en materia de salud bucodental.

“Nos da la sensación de que nadie nos hace caso. Llevamos tiempo manifestándonos y siguen sucediéndose más y más reclamaciones”, explica la portavoz de la plataforma en Elche, Raquel González, quien pone como ejemplo que en las oficinas municipales de atención al consumidor de Alicante y Elche hay registradas más de 400 reclamaciones hasta enero de 2018. “Es por ello que hemos decidido pasar a la ofensiva”, añade en alusión a la decisión de este colectivo de participar en una Comisión de Sanidad de las Corts Valencianes el próximo 1 de marzo. Buscan que la administración pública se implique e investigue las presuntas irregularidades cometidas. “Ellos tendrán la posibilidad de escucharnos porque tienen parte de culpa en lo que está pasando”.

Según estima, la mayoría de las demandas son “por malas praxis” que incluyen casos de intervenciones médicas por empleados que están en prácticas “y no te avisan en ningún momento”. Raquel asegura que a ella “le tocó” un médico “que no estaba colegiado”. “El protésico nunca te puede meter la mano en la boca y ese señor lo hacía con la petición de que no lo desvelera”, asegura esta ilicitana que ha accedido a esta información a través del Colegio de Protésicos Dentales de Alicante.

Otras reclamaciones versan sobre tratamientos que, en ocasiones, “están mal acabados y derivan en una serie de infecciones”. Aquí es cuando viene el testimonio de Francisco Camacho, portavoz de la plataforma en Alicante ciudad. “Acudí a iDental atraído por las subvenciones, en mi caso del 78%, que en teoría ofrecen para que me arreglasen un problema de movilidad de los dientes”. Su “calvario” llegó pronto: “En dos años de tratamiento me han practicado ocho implantes y me entero de que no son viables. He tenido desde entonces una merma muy considerable de huesos y de tejido blando y eso me dificultará futuras colocaciones”, explica resignado.

Esto no es todo, afirma contar con un informe de un perito odontólogo que dice que prácticamente le han “mutilado la boca”. Además, en una elevación de seno maxilar le perforaron la membrana nasal, siempre según su versión. “Estuve sangrando por la nariz y tuve una infección tremenda que me llevó a Urgencias. De todo ello le ha quedado una sinusitis crónica de la que se está tratando, concluye el portavoz de la asociación.

También se han dado casos de posibles contagios de hepatitis C. La clienta de iDental Elche Magda Roca acusa a la empresa de haber contraído esta enfermedad infecciosa en sus instalaciones. “Cuando me hicieron un implante dental, acabé con infección y tuve que ir a otro dentista a que me lo quitara porque lo tenía hundido y doblado”, avanza. “Cogí miedo, fui a mi médico, le pedí una analítica general y me salió que he tenido contacto con la hepatitis C”. Reconoce que es difícil de demostrar pero si se confirma el contagio, porque sigue haciéndose pruebas para confirmar si lo ha desarrollado o no, tomará acciones legales.

Raquel González ya ha denunciado a esta clínica dental. En concreto, el próximo martes 27 están citados a declarar los tres profesionales que la intervinieron en un juzgado de Elche. Ella se siente “una afortunada” por disponer “de medios económicos suficientes” para hacer frente a los costes de la demanda. Pero hay otros afectados que no pueden asumir el dispendio “y desisten rápido”.

La otra parcela que reclaman es la económica y presupuestaria. “Inicialmente te hacen un presupuesto muy elevado y luego te dicen que te otorgan una ayuda que puede cubrir el 80% del tratamiento”, explica Camacho. “Los clientes pagamos a través de una financiera y después comienzan los problemas de retrasos e incumplimientos”, especifica. Se refiere a “incumplimientos” en las cláusulas del contrato, prolongaciones “desmesuradas” de los tratamientos, “muchos de ellos sin finalizar y "no respetan el derecho de desistimiento” del paciente “ni devuelven el coste de prestaciones no realizadas”, añade.

“En iDental en realidad pagamos el servicio dos veces”, comenta la portavoz ilicitana. “Creemos que sale barato cuando te presupuestan 3.000 euros pero no es así porque los materiales que usan y, sobre todo, la mano de obra es muy barata”, concluye.

Respuesta de iDental

Este diario se ha puesto en contacto con la cuestionada clínica dental que ha afirmado sentirse “sorprendida” por el reguero de quejas. “A día de hoy, desde iDental podemos afirmar que se ha contactado con todos los pacientes afectados y se están resolviendo cada una de las peticiones de los pacientes, así como retomando los tratamientos”, aseguran. Desde el departamento de Comunicación de la empresa cifran en “solo un 3%” las reclamaciones que guardan relación con el tratamiento odontológico. “Esto supone un porcentaje muy pequeño respecto al total de pacientes atendidos”, añaden.

La compañía -que en octubre de 2007 fue adquirida por Weston Hill por 25 millones de euros- pide comprensión pues “han atravesado un periodo de transformación durante el cual se han podido ver afectados” los clientes, pero que están “ante una nueva etapa”. iDental ha atendido desde su nacimiento a más de 300.000 pacientes en toda España en once comunidades autónomas. Según fuentes internas, actualmente cuenta con “más de 2.500 empleados”.