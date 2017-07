El Ayuntamiento de Xàtiva niega el anuncio de la prensa especializada de la vuelta de los toros a la Fira

La tarde de este jueves la prensa especializada taurina ha anunciado la vuelta de los toros a la ciudad de Xàtiva para la Fira d'Agost. Entre los medios que han divulgado el anuncio realizado por el empresario taurino Carlos Sánchez están Aplausos.es, Burladerol.tv y Portaltaurinol.net. Además también se han hecho eco referentes mediáticos como Manolo Molés que se felicitaba del anuncio en su cuenta de twitter.

Me alegra mucho que los toros vuelvan a Xàtiva. Las prohibiciones son malas. Un día volveré "al carrer blanc" de mi admirado Raimon — Manolo Molés (@ManoloMoles) 6 de juliol de 2017

No obstante desde el Ayuntamiento de Xàtiva se niega esta información y se recuerda que, la no programación de los festejos se decidió tras la consulta popular celebrada en 2016 que rechazó las corridas.

El anuncio del empresario taurino Carlos Sánchez apunta a una presentación del cartel taurino el 12 de julio en un restaurante de Xàtiva, empresario que ya intentó programar corridas el año anterior, pero sin conseguirlo. El cartel anunciado se conformaría de una novillada sin picadores -16 de agosto-, un concurso de recortes con toros de Partido de Resina o Victorino Martín -17 de agosto- y una corrida de toros -para el 18 de agosto- en la que se anuncian Sánchez Vara, Román y Jesús Duque con toros de Palha.

No obstante desde el ayuntamiento se ha realizado un breve comunicado negando la noticia asegurando que "Las informaciones publicadas esta tarde en revistas especializadas, sobre la celebración de una feria taurina en Xàtiva, son infundadas. El Ayuntamiento de Xàtiva no programará una feria taurina en la Feria de Agost, en cumplimiento de los resultados de la encuesta ciudadana sobre el particular".

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà (PSPV), así como sus socios de gobierno Miquel Lorente (EUPV) y Cristina Suñer (Compromís), fueron querellados por una asociación protaurina por la celebración de la consulta, querella que fue archivada afirmando la justicia que la decisión del gobierno de no programar eventos taurinos se ampara dentro de la legalidad.