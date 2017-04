La Diputación reivindica la protección del patrimonio cerámico con un libro sobre azulejería valenciana

El patio gótico del Palau dels Scala ha acogido la presentación de'La taulelleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX' a la colección de la Fundació La Fontana, de los profesores Ignasi Gironés y Vicent Guerola, una de las últimas novedades publicadas por la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació.



En palabras del presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, "este tipo de estudios sirven para que no se vuelvan a repetir momentos como aquellos en los cuales perdimos tanto patrimonio ya irrecuperable y para fomentar la protección del que nos queda”. Junto al presidente, participaron en la presentación de la obra los autores, Gironés y Guerola, Alejandro Maluquer, de la Fundación La Fontana, y Jaume Coll, director del Museo de Cerámica González Martí.



Rodríguez ha lamentado que “aquellos valores que no cotizan en bolsa pero que son esenciales en la vida de las personas muchas veces se olvidan”, en referencia a aquellos elementos patrimoniales entre los cuales se encuentra la cerámica autóctona. “Probablemente si hubiésemos sabido el valor del patrimonio que teníamos no habríamos permitido que desapareciera”, ha insistido el presidente de la Diputación, que ha puesto en valor este trabajo de recuperación de “un patrimonio que los valencianos y valencianas tenemos algo más cerca”.



La cerámica de València en el siglo XVIII



Por su parte, el director del Museo Nacional de Cerámica González Martí, Jaume Coll, ha señalado que “el libro identifica piezas que se habían perdido a lo largo de la historia y las sitúa en su propio ámbito". Además, el responsable del centro de referencia del patrimonio cerámico destacó “la importancia de la cerámica valenciana, no en general, sino de la ciudad de València, centro de la producción especialmente en el siglo XVIII, un elemento poco conocido de la historia de esta materia”.



Fotografía de una época



"Es una satisfacción que un alumno mío cómo Ignasi Gironés continúe con mi trabajo”, ha explicado Vicent Guerola, para quien “sin duda la cerámica tiene algo que nos cautiva". Por su parte, Ignasi Gironés, después de agradecer la colaboración de la Diputación y de la Fundación La Fontana para poder acceder y divulgar su colección, matizó que su trabajo “no solamente es un catálogo de azulejos, porque la cerámica es también una muestra de costumbrisme y tradiciones. Es una fotografía de una época y tiene que entenderse como una aportación de información fundamental sobre nuestro pasado. Los valencianos éramos como aquellos azulejos nos muestran".



El acto ha llegado a su fin con la propuesta lanzada por Vicent Guerola y asumida por Alejandro Maluquer, de la Fundación la Fontana, de montar una exposición en el Museo de Cerámica con los azulejos valencianos de la colección: “es un reto que tenemos que afrontar todos los presentes, y tenemos que hacerlo de manera rápida”.