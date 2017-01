Les lleis que vénen l'any 2017: el Govern del Botànic passa a l'acció

2017 sembla ser l'any en el qual fructifiquen els projectes de llei elaborats pel Consell. L'exercici anterior es va caracteritzar per una activitat normativa més gran en les Corts Valencianes derivada de la iniciativa dels mateixos grups parlamentaris, amb bona part centrada en la derogació i modificació de legislació anterior (com la llei de Senyes d'Identitat o modificacions del règim local). Es van aprovar vuit proposicions de llei provinents de les Corts -al marge de convalidacions i d'una bateria de proposicions no de llei (PNL) que van ser objecte de debat-, però cap projecte del Consell, si fem excepció dels pressupostos.



Entre la normativa anterior, hi van destacar la llei de recuperació del servei públic audiovisual o les lleis de Senadors i de creació de l'Agència Antifrau proposades per Podem, així com la proposició de Compromís sobre incompatibilitats d'alts càrrecs.



Enguany, en canvi, manaran les iniciatives del Consell. De moment, en el registre de les Corts figuren sis projectes registrats, encara que s'han presentat públicament esborranys i avantprojectes d'altres mesures. De forma més immediata, es debatran els següents projectes:



-Llei d'identitat de gènere o 'Llei Trans'. Es tracta d'un projecte que emana de la conselleria de Mónica Oltra. En concret, de la direcció general d'Igualtat en la Diversitat. Aquesta llei despatologitza la transsexualitat i reflecteix el dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones transexuals, lliurement manifestada, sense la necessitat de prova psicològica o mèdica. A més, garanteix a les i els menors trans l'accés a tractaments de bloqueig hormonal a l'inici de la pubertat i al tractament hormonal creuat en el moment adequat de la pubertat.

-Agència Valenciana de la Innovació. En 2017 s'aprovarà la llei de creació d'una entitat que coordine els avanços i la difusió del coneixement a la Comunitat Valenciana. Entre els seus objectius, està el de solucionar els problemes del model productiu valencià i per això podrà concedir subvencions als agents que contribuïsquen a la creació i difusió d'innovacions. Aquesta llei ja ha passat el primer filtre de les Corts.



-Llei Antidesnonaments. Aquesta llei que estableix la funció social de l'habitatge és potser una de les més esperades de la legislatura i, per açò, la primera a arribar als Corts. El més cridaner i polèmic -amb amenaça d'inconstitucionalitat inclosa- és l'articulat referent a l'expropiació d'habitatges desocupats a entitats bancàries. La llei inclou ajudes públiques per al lloguer a famílies amb ingressos baixos, contra la pobresa energètica, i el que denominen “foment del lloguer solidari". Malgrat haver participat en la seua redacció, la plataforma Stop Desnonaments encara la considera insuficient.



-Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. Aquest organisme executarà les polítiques en matèria d'interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals. També s'ocuparà de la formació dels serveis especials.

-Llei de pesca marítima i aqüicultura. Aquesta norma pretén reorganitzar tot el sector pesquer autonòmic -des de la pesca fins a la comercialització- i implica adaptar-se a la normativa europea. Vigila per la sostenibilitat i per donar seguretat a pescadors i consumidors i camina cap a la transició ecològica de l'economia.



Així mateix, consta com a projecte de llei l'acció concertada per a la prestació de serveis en l'àmbit sanitari, que suposa adaptar un decret. Encara que no s'han registrat encara en el butlletí oficial autonòmic, perquè no són formalment projectes encara, el Consell sí que ha presentat esborranys i avantprojectes de normes que desenvoluparà en el nou any per a adaptar-se a allò signat en el Pacte del Botànic.



Recentment s'han anunciat els avantprojectes de llei de reordenació dels contractes ramaders, la llei de l'horta valenciana (que preveu expropiacions de terreny i blinda l'Horta contra l'especulació), l'avantprojecte de llei de seguretat ferroviària, l'esborrany per a la renda valenciana d'inclusió, l'avantprojecte de llei de taxi, la llei de Turisme, Oci i Hospitalitat (que regularà els apartaments turístics, entre altres qüestions) i la llei de drets i garanties de la dignitat de les persones en el procés d'atenció al final de la vida.

Proposicions de llei

Però l'activitat dels grups parlamentaris no quedarà paralitzada per la producció legislativa del Consell. En les Corts queden pendents d'aprovació una bateria de mesures com la Llei de Funció Pública (que regularà tota l'activitat dels funcionaris), la proposició per a pal·liar i reduir la pobresa energètica, la regulació de les iniciatives legislatives populars o la regulació sobre publicitat institucional. A més, es modificarà la llei d'espectacles públics i està pendent la derogació de la llei de protecció a la maternitat.