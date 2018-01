Les Corts pedirán a Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu

Todo apunta a que las Corts reclamarán al expresident Francisco Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu (CJC) después de ser el más señalado por los implicados de la trama Gürtel. La propuesta urgente presentada por Compromís debería tener el apoyo de PSPV, Podemos y Ciudadanos que ya se han manifestado en este sentido, y ahora tienen la oportunidad de certificarlo en el parlamento valenciano.

La propuesta de Compromís reclama la renuncia de Camps como miembro del CJC así como de sus privilegios que recoge el Estatut de Espresidentes, entre los cuales estaría cobrar 58.000 euros anuales hasta 2026, durante los quince años tras dejar la presidencia que le corresponden, además de coche oficial, chófer y secretaria personal, todo a cargo del erario público.

La propuesta también incluye dar apoyo a todas las medidas que tengan por objetivo recuperar el dinero desviado en casos de corrupción, así como reformar el Estatut de Expresidentes para "regular mecanismos de retirada de esta condición a aquellas personas que incurran en actos y comportamientos que no pongan en riesgo la dignidad y honorabilidad de las instituciones valencianas".

Apoyo de PSPV, Podemos y Cs

Todos los partidos en las Corts en algún momento durante los últimos días ya se han pronunciado en el mismo sentido de reclamar la salida de Camps del CJC. Así PSPV y Podemos lo reclamaron tras las primeras confesiones al abrirse el caso y este martes lo pedía Ciudadanos.

El portavoz en las Corts del PSPV, Manolo Mata, reclamó la "dimisión inmediata por responsabilidad política y por respeto a los valencianos" de Camps del CJC ya que, "al margen de las condenas judiciales ha quedado demostrada su vinculación con una trama corrupta que ya todo el mundo reconoce que se creó para financiar ilegalmente a su partido y sus propias campañas electorales". Pidió así al expresident que "analice y piense el daño que está haciendo a la institución y reflexione sobre su continuidad".

Por su parte el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, pidió la dimisión de Camps del mismo organismo "no solo porque entendemos que es una falta de dignidad que siga presente, sino por construir mecanismos para que ese terrible legado no pueda volver y también en ser capaces diseñar proyecto Comunitat que no vuelva a ser presa de saqueadores".

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos en las Corts se pronuciaba ya directamente sobre la propuesta de Compromís asegurando que "el expresidente Francisco Camps no es una persona digna para formar parte de ninguna institución pública”. Añadía que "si la propuesta es viable y tiene solidez jurídica, desde Cs votaremos de forma responsable y justa, porque, desde luego, a ningún valenciano le gusta lo que está pasando con el expresidente y con el PP, que ha hecho de la corrupción su bandera”.