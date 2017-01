Fiscalía archiva "en tiempo récord" la investigación sobre Divalterra

Ya no hay 'caso Divalterra', la Fiscalía Anticorrupción ha archivado "en tiempo récord" la denuncia presentada por el PP contra la gestión de la empresa pública de la Diputación de València, heredera de la antigua Imelsa, según confirman fuentas del PSPV. Estas mismas fuentes señalan que "de hecho, en realidad nunca se han abierto diligencias penales", y que Fiscalía únicamente recepcionó el caso y cuando lo leyó "lo desestimó directamente".

Pero el grupo socialista de Diputación añade que esto no debería ser una sorpresa puesto que en el informe presentado por los servicios jurídicos el 26 de octubre ya mostraron que no había delitos penales, sino de "incidencias" porque "de lo contrario, en su presentación de noviembre, ya se habría informado de la presentación de denuncia en los tribunales.

Por partes las mismas fuentes señalan que la polémica de los 'gin-tonics' fue "un problema moral que le costó el cargo a Víctor Sahuquillo", pero que no había repercusión delictiva, porque intervención aceptó el gasto y lo pagó, aunque la imagen dada no ha sido la idónea, y por ello el ex gestor de Divalterra devolvió el importe.

Respecto a los pagos de 90.000 euros realizados a la abogada de la personación de Divalterra en el caso 'Taula' "corresponden" a los servicios prestados y cumplen con la normativa de contratación administrativa.

Finalmente el caso de la fragmentación de contratos se señala que no ha habido tal práctica, sinó que se trataba de contratos diferenciados y que esta separación de contratación estaba justificada.

Así, ante el archivo definitivo, los socialistas afirman que todo ha sido un "montaje ridículo" de Mari Carmen Contelles y Rafael Soler, y una "comedia de enredo propia del PP". Del mismo modo reprochan al PP que "no todos somos iguales, no han podido dar la vuelta al calcetín y comparar Divalterra con Imelsa". Cabe recordar que este archivo se conoce horas después de que la justicia también diera carpetazo a la denuncia del PP contra Compromís por supuesta financiación ilegal de la coalición.

Por otro lado destacan desde el PSPV que "es imposible que se produzcan delitos en Divalterra porque hay una estrecha colaboración con la justicia para esclarecer la etapa oscura de Imelsa, del 'yonki del dinero', de Alfonso Rus y del PP". A la vez aseguran que la denuncia del PP "ha sentado mal en fiscalía, porque empaña la investigación de Imelsa".