El PSPV acusa a Contelles (PP) de estar "obsesionada" en encontrar un "yonki del dinero" en Divalterra

Después de que la Fiscalía haya abierto diligencias sobre las presuntas irregularidades en los gastos de Divalterra, el grupo socialista en la Diputación de València ha acusado a la portavoz del PP, Carmen Contelles, de estar "obsesionada" en encontrar un "yonki del dinero" en Divalterra.

Según los socialistas la intención de Contelles es "ocultar que el 25% de su grupo (3 de los 12 diputados del PP) tiene causas penales pendientes con la justicia". Además desde el PSPV, que señalan que Contelles está "implicada en el Caso Púnica", advierten que "el único y auténtico 'yonki del dinero' era un destacado militante del PP valenciano", en referencia a Marcos Benavent, ex gerente de la antigua Imelsa.



Los socialistas están "convencidos" de que la denuncia presentada por los populares a raíz de las "incidencias administrativas" detectadas en la auditoría interna de Divalterra "quedará en nada", sobre todo, "porque el informe señala errores en procesos administrativos y mejoras en la tramitación de expedientes".



Las mismas fuentes sostienen que "si los populares hubieran actuado con la transparencia y la dignidad con la que se está gestionando actualmente la empresa pública, seguro que no hubiera producido la detención de la cúpula del PP en la Diputación de Valencia como si de una organización criminal se tratara" y "los valencianos no hubiéramos sentido tanta vergüenza de sus dirigentes políticos".



Para los socialistas, la portavoz del PP debería ser la primera en "pedir perdón por casos como Taula o Púnica, del que ella no es ajena, en lugar de estar obsesionada con encontrar un yonki del dinero como parapeto a sus casos de presunta corrupción", han señalado.