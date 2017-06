La escisión de Ciudadanos no quiere ser invisible

Los críticos de Ciudadanos quieren un grupo parlamentario. Pero sin llamarlo grupo parlamentario. La escisión liderada por Alexis Marí presentó un escrito el pasado viernes, cuando anunciaron su marcha del grupo parlamentario, solicitando que las Corts adopten "todos las medidas oportunas y necesarias para que se garantice el el ejercicio de todos los derechos parlamentarios y el acceso a los medios materiales para desarrollar plenamente las funciones parlamentarias".

En concreto, los diputados Alexis Marí, Domingo Rojo, Alberto García y David de Miguel, desde el viernes como no adscritos, destacan las siguientes peticiones: f ormular preguntas de control al Gobierno -orales y escritas-, plantear y defender proposiciones no de ley, así como un espacio físico compartido para hacer su trabajo. Además, quieren la posibilidad de pertenecer a todas las comisiones, de participar en la diputación permanente -una delegación de las funciones legislativas durante las vacaciones en las Corts- y el acceso a todos los espacios y servicios del parlamento (sala de prensa, asesores..).

El grupo de críticos ha designado como interlocutor con la Mesa y en la diputación permanente al exportavoz Alexis Marí, con voz y voto. Los diputados han solicitado participar en prácticamente todas las comisiones activas y en el documento especifican el reparto de competencias.

Las peticiones del sector que entre graves acusaciones abandonó Ciudadanos no han gustado nada a su síndica. Esta mañana, Mari Carmen Sánchez también ha presentado un escrito a la Mesa de las Corts, que formen parte del grupo de diputados no adscritos y recuerda que no pueden, según el reglamento, constituir grupo propio o ir al grupo mixto.

La Mesa tomará su decisión la próxima semana y entre los grupos parlamentarios hay opiniones diversas. El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha indicado que de momento la Mesa ha considerado a estas personas como diputados no adscritos y a partir de ahí ha avanzado que si éstos aspiran a formar una agrupación habría que acogerse a precedentes -como la escisión de Esquerra Unida y Compromís-, ya que no está recogido en el reglamento. Compromís y PSPV también son partidarios de negociar dentro del marco que da el reglamento y estudiar cómo podrían atenderse sus peticiones. "Ciudadanos tendría que hacerse mirar que se haya ido un 30% de su grupo", ha comentado el portavoz socialista, Manolo Mata.

Por su parte, desde el PP temen que los cuatro diputados apoyen todas las iniciativas del Consell, sumándose a PSPV, Compromís y Podemos. Al respecto, María José Català ha advertido de que estarán “muy vigilantes” a lo que ocurra con estos parlamentarios y “a las maniobras que podría estar dirigiendo el presidente de las Corts", Enric Morera, con el fin de obtener “unas mayorías que no tienen” los grupos que sustentan al Consell en determinados asuntos.