El mayor evento cultural de València contra el maltrato animal, en el Centre Cultural del Carme

La plataforma València Capital Animal, formada por activistas culturales en defensa de los derechos de los animales, ha sido creada en València para organizar el mayor evento contra el maltrato animal que haya entrado nunca en un museo de esta ciudad.

Coorganizado junto al Consorci de Museus, el evento València Capital Animal se celebrará del 27 de septiembre de 2017 al 8 de enero de 2018, en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Cientos de artistas, pensadores y activistas unirán su creatividad y alzarán su voz para decir 'no al maltrato animal'.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha manifestado que "el Centre del Carme está abriendo la puerta a la iniciativa social y cívica del territorio valenciano y, con este proyecto, también del resto del Estado español. Capital Animal es una plataforma con un gran mensaje social y ecológico en defensa de los animales. Su pensamiento transmite valores como el respeto y la convivencia con todos los seres de nuestro planeta".

Asimismo, Pérez Pont ha señalado que "para el Centre del Carme es una satisfacción constituirnos como la sede en València de un movimiento con el que se identifican muchos creadores en España y que el pasado año tuvo un gran éxito en Madrid. València Capital Animal nos va a dar la oportunidad de disfrutar de la obra de importantes artistas vinculada con este pensamiento".

València Capital Animal contará entre su extensa programación con la exposición inédita "Antitauromaquias", del artista Andrés Rábago, el Roto, que presentará los dibujos originales creados para el libro del mismo nombre, que recoge los textos publicados por el escritor Manuel Vicent en el diario 'El País' a lo largo de veinte años.

Así mismo, una exposición individual rendirá homenaje al artista Paco Catalán, cuya obra está llena de compromiso y amor hacia los animales. Todos los días de su vida el artista, realiza una viñeta animalista que siguen miles de personas en Facebook y Twitter.

Capital Animal es un evento que se fundó y realizó por primera vez en Madrid en el año 2016 de la mano de las periodistas Ruth Toledano y Concha López, junto con el comisario de arte Rafael Doctor.

Con una gran exposición colectiva y un congreso de pensamiento y acción animalista como centro de todas las actividades se pretende mostrar las problemáticas a las que están sujetos los animales, así como las soluciones posibles o reales que surgen de lo social.



Pero estas actividades son sólo parte de un gran evento cuya filosofía de actuación será que los agentes culturales de la ciudad se posicionen y pongan su creatividad al servicio de los animales. Para ello, se están organizando múltiples y variadas actuaciones que conformarán una programación plural gracias a artistas, músicos y creadores en general que se están sumando a este proyecto para lanzar un mensaje claro a la sociedad: "queremos vivir sin maltrato animal".

La plataforma València Capital Animal ha sido creada para proponer y gestionar proyectos con los que se pretende informar, sensibilizar y concienciar sobre la realidad de los animales en nuestra sociedad para, de esta forma, facilitar el debate crítico y definir posibles soluciones que construyan una sociedad más justa para todos.

Sus fundadoras, Ángela Molina (artista y comisaria de Arte), y Ángela Montesinos (doctora en Filosofía y experta en Arte y Tecnología), han explicado que "nuestra herramienta principal es la creatividad y, desde ese lugar, queremos trabajar para que la cultura sea el vehículo desde el que aproximar a la ciudadanía las diferentes líneas en las que se está desarrollando el debate animalista, y poder reflexionar sobre todos sus aspectos".

Molina ha manifiestado que "no podemos progresar como seres evolutivos si no somos capaces de respetar a otras especies. Vivimos en una sociedad de la explotación de muchos para el beneficio de unos pocos y los animales son el eslabón más bajo de esta cadena. Por eso, queremos apelar a la belleza, al pensamiento crítico, a la razón, al arte y a todo acto que respete la génesis de la creatividad: la vida misma, sin exclusiones".

Así pues, Capital Animal es algo más que un evento, una exposición o unas conferencias: es un espacio multidisciplinar de consciencia y cambio social que nos acerca al conocimiento de otras realidades no especistas. Un espacio donde no existe la discriminación de los individuos por criterios arbitrarios, como es el hecho de no pertenecer a nuestra misma especie.

El espacio elegido para el proyecto expositivo ha sido la Sala Ferreres y la Sala Goerlich del Centre del Carme Cultura Contemporània, que junto a las columnatas de los claustros gótico y renacentista y el Aula Capitular, donde se desarrollarán numerosas actividades, acogerán a cientos de personas preocupadas por los derechos de los animales.