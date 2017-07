Corriendo bajo la pólvora para dar inicio a la Gran Fira de los barrios

El centro histórico, los poblados marítimos, el jardín de Ayora, los jardines del Palau o el barrio de Senabre serán los escenarios de los principales actos programados para este fin de semana, con motivo del inicio de la Gran Fira de València.

Un evento que mantendrá el formato que estrenó el año pasado, de forma que volverá a descentralizar y acercar su programación cultural, pirotécnica y de fiesta a todos los barrios de la ciudad, con recursos como el Correfira y su escenario itinerante.

Así, la Gran Fira contará con unas 250 actividades repartidas por 86 puntos de la ciudad, inluidas las pedanías ( todas las actidades y horarios, en su web).

Si bien el acto inaugural tiene lugar este sábado 1 de julio, las actividades arrancarán el viernes 30 con las preselecciones falleras y el cine karaoke de Dirty Dancing a las 22.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Así, este sábado a las 19.30 horas tendrá lugar la apertura oficial de la Gran Fira de València con Cercavila que irá acompañada de la charanga Kriptonia y que irá de la plaza de la Reina a la del Ayuntamiento.

La comitiva incluirá la figura de la Quiqueta, una gigante que la Regidoría de Cultura Festiva ha recuperado para la Gran Fira en el marco del incremento progresivo del patrimonio cultural festivo de la ciudad, y que servirá para enlazar el pasado centenario de esta celebración con su oferta actual.

Acto seguido tendrá lugar el disparo de una traca corrida. A las 22.00 horas, en la misma plaza, tendrá lugar otro cine karaoke de Mamma Mia y el domingo 2 de julio de Mary Poppins.

Otras acividades destacadas, también el sábado, serán un aula de Jazz Beer & Clochina's Party a las 21.00 horas en el Mercado de Tapinería, mientras en los jarindes de Ayora actuará Xala2 DJ Set.

En los jardines del Palau habrá preselecciones falleras el sábado y el domingo, día que actuará el mago y humorista Petar Pardo a las 20.00 horas en la plaza Santiago Suárez (Senabre), a quien le seguirá la Allegro Big Band (21.30 horas).

Parelelamente, a lo largo todo el mes, tendrán lugar los conciertos de Viveros, en los que, entre otros, actuarán Leiva, UB40, Carlos Vives, Love of Lesbian, Celtas Cortos o Mago de Oz. Así, este fin de semana será el turno de Michael Nyman Band.

Paralelamente tendrá lugar el Festival de Jazz del Palau de la Música, que vuelve a salir del auditorio para llevar el ritmo y la fiesta del mejor jazz y swing valenciano por toda la ciudad.

Este sábado comienza la segunda edición del ciclo 'Jazz als barris', con un concierto a las 19.30 horas en la plaza de la Virgen que protagonizarán los grupos Enjoy Lindy Hop Music, The Sunysiders, Swing from the Bottom y la Big Band del taller de Sedajazz.

"Animamos a toda la ciudadanía a disfrutar al máximo de las actividades que tenemos programadas durante el próximo mes en nuestros barrios y pueblos", ha manifestado el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset,