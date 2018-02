Una Crida inclusiva amb subtítols, llengua de signes i zona per a persones amb mobilitat reduïda

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicat que un any més la Crida, que se celebrarà este diumenge a les Torres dels Serrans, no sols servirà per anunciar al món l’inici de la festa gran de València sinó que també permetrà traslladar “un dels seus aspectes fonamentals, el fet de ser una celebració inclusiva”. En este sentit ha afirmat que la llengua de signes, els subtítols i l’accessibilitat seran clau un any més.

“Repetim enguany la col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD) per traduir els discursos simultàniament a la llengua de signes”, ha explicat. Una persona, com en anys anteriors, es col·locarà en un lateral de l’escenari perquè les persones sordes també puguen disfrutar de la Crida.

A més, per segon any consecutiu, els discursos de les falleres majors de València seran subtitolats en directe i es projectaran a les Torres a través de la tecnologia estenotípia informatitzada. Per fer-ho possible, l’Ajuntament col·labora amb Helix CV, la Federació d’Associacions per la Integració de les Persones Sordes en la Comunitat Valenciana.

“Diumenge convidarem el món sencer a una festa única que és Patrimoni Immaterial de la Humanitat i és fonamental mostrar-la com allò que és, un motor social, una celebració inclusiva que permet que totes les valencianes i els valencians i tota la gent que ens visite puguem disfrutar al màxim de tres setmanes molt intenses a la nostra ciutat”, ha afirmat Fuset.

Durant la Crida també s’habilitarà una zona per a persones amb mobilitat reduïda enfront de les Torres.