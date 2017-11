Els fallers decideixen aquest dimarts si s'obri el debat per separar Junta Central Fallera de l'Ajuntament

Autogestió o seguir depenent de l'Ajuntament? Aquest és el dilema que resoldrà el món faller en les pròximes hores.

I és que, aquest dimarts a les 22.00 hores tindrà lloc en el Palau de la Música l'assemblea extraordinària de presidents convocada per Junta Central Fallera (JCF) amb l'objectiu de procedir a la votació sobre la conveniència de celebrar un congrés faller en el qual s'abordaria una reforma del reglament faller, i per tant, la relació de JCF amb l'Ajuntament.

Fins ara, l'entitat ha sigut totalment municipal i està finançada per l'Ajuntament i controlada i presidida pel regidor responsable de l'àrea de Festes, actualment Pere Fuset (Compromís).

Una hipotètica separació donaria la potestat als fallers per a triar al president del seu propi òrgan gestor i per poder decidir tot el relacionat amb la festa, a priori, sense ingerències polítiques.

Quant al finançament, els defensors d'aquesta idea asseguren que l'Ajuntament faria una transferència que els responsables triats pels fallers gestionarien, justificant cada despesa davant la corporació municipal.

En qualsevol cas, segons diversos representants fallers consultats, sembla clar que la majoria de l'assemblea votarà en contra de l'obertura del congrés faller, en considerar que el clima de tensió existent no és l'idoni per a abordar aquest debat.

I és que el president de JCF, Pere Fuset va anunciar el passat mes de juny, després de diverses polèmiques amb la Interagrupació de Falles a compte especialment de l'enquesta sociològica realitzada al món faller, que deixaria de presidir les assemblees de presidents i el ple de JCF amb l'objectiu que aquests fòrums no es convertiren en objecte de debats polítics aliens a les Falles.

L'edil ja va comentar llavors que s'obriria un procés de debat per decidir la convocatòria d'un congrés faller per debatres sobre l'encaix de JCF en l'Ajuntament (separar-se o seguir vinculada) i que una vegada finalitzat aqueix debat, tornaria a presidir els plens i les assemblees. Així, Fuset ja ha confirmat que aquest dimarts presidirà l'assemblea extraordinària.

Decàleg de bones pràctiques

La Comissió Municipal de Seguiment Falles-UNESCO, reunida aquest dilluns a la vesprada, ha donat a conèixer un decàleg de bones pràctiques per a posar en valor "el cadafal" faller, treballat amb la participació de JCF i aprovat per unanimitat.

Aquest document conté 10 consells no vinculants per a posar en valor la falla com a element central de la festa.

Així, la idea és promoure el màxim respecte patrimonial a la cultura de la falla, així com al treball creatiu de les artistes i els artistes fallers i complir amb una de les recomanacions de la UNESCO, com és la promoció de bones pràctiques per part de les comunitats festives dipositàries de béns reconeguts com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Entre els punts del decàleg, es recomana no tapar els monuments amb els premis o amb panells publicitaris, parar esment a l'entorn i mantenir-ho net, identificar de forma clara als artistes o facilitar l'accés a l'entorn dels monuments a persones amb diversitat funcional o amb alguna discapacitat.

Premis Pepe Monforte

La VIII Edició Premis Pepe Monforte organitzada per la Interagrupació de Falles de València tindrà lloc divendres que ve 17 de novembre en el Saló del Gremi d'Artistes Fallers.

Amb aquests premis, la Interagrupació pretén reconèixer els valors de persones i col·lectius valencians de prestigi, que hagen estat o estiguen compromeses amb la festa i amb les tradicions valencianes, a més de recordar i exaltar la trajectòria fallera de Pepe Monforte Tudela i el seu interès per aconseguir la unió en el món de les falles, a través de la creació de la Interagrupació.

Els premiats en aquesta edició són Fernando Manjón Estela i els vestidors de la Verge.