Els ninots indultats, nous inquilins de l'Ajuntament de València

Amb l'obertura de l'Ajuntament de València a la ciutadania i a milers de turistes, el Saló de Cristall s'ha convertit en un emplaçament molt visitat.

Precisament per a aprofitar aquesta circumstància, el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha anunciat que per segon any consecutiu s'exposaran allí els ninots indultats de les Falles d'enguany.

"És un espai perfecte per a posar en valor davant milers d'ulls el gran treball que realitza el col·lectiu d'artistes fallers", ha afirmat.

La iniciativa de la Setmana del Ninot Indultat es va engegar l'any passat i va tenir un gran acolliment. Fins al divendres 7 de juliol, els dos ninots indultats per votació popular en l'última edició de Falles s'exhibiran en el Saló de Cristall fins que es traslladen al seu emplaçament definitiu, en el Museu Faller de València.

Els dos ninots que es podran contemplar aquesta setmana en la casa consistorial són ‘Pescats Amparín’, de l'artista Manuel Algarra per a la falla gran de la comissió Almirall Cadarso–Comte d’Altea, i ‘Aigua Parc’, de l'artista Joan S. Blanch, per a la falla infantil de la comissió Duc de Gaeta–Pobla de Farnals.

"Les persones que visiten el Saló de Cristall podran contemplar l'art que acompanya a les Falles i podran fer-se fotos per a difondre-les i que molta més gent conega el gran treball del col·lectiu d'artistes fallers", ha destacat Fuset, que ha ressaltat la importància de dignificar la projecció institucional del vessant més artístic de la festa gran de València.

Amb aqueix objectiu, ha recordat, "els ninots ja porten dos anys exposant-se en un museu molt visitat, en lloc d'en la carpa on s'amuntegaven abans" i també ha destacat que s'explica per fi amb el Gremi d'Artistes per a consensuar les bases del procés amb que se seleccionen les falles municipals i que en aquest mandat s'ha rehabilitat per complet el Museu Faller "perquè les obres d'art puguen mostrar-se i conservar-se com mereixen".