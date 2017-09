Les comissions falleres cremaran 7 milions d'euros en els seus monuments de 2018

El pressupost per a les falles de 2018 dins de l'àmbit de la Junta Central Fallera (JCF) s'ha incrementat un 1,94% respecte a enguany i arriba als 7.108.119,72 euros.

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la JCF, Pere Fuset (Compromís), ha posat en valor aquest augment, que arriba després de la nova classificació de falles i l'augment dels premis consensuat amb els agents festius, i ha confirmat que conseqüentment estarà igualment complementat per un increment de la quantia total destinada a subvencions.

Així, les falles grans pujaran el seu pressupost fins als 5.380.839,81 euros, un 1,07 % més que en 2017, mentre que les falles infantils tindran un pressupost global de 1.727.279,91 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,74% respecte al pressupost que han tingut en l'edició d'enguany.

Aquests augments, que comportaran l'increment del global de les subvencions municipals, arriben després de la nova classificació de les falles consensuada per Fuset amb representants del món faller i ratificada per l'assemblea de presidents abans de l'estiu.

"En 2018 tindrem una major quantitat de categories i l'augment de premis serà considerable, sobretot els que reconeixen l'enginy i la gràcia de les falles, una reivindicació històrica de la festa", ha explicat Fuset.

En aquest sentit, les falles grans optaran a premis que s'incrementaran en 15.920 euros. Hi haurà un augment per a dotar els tres millors premis i els millors ninots de les seccions 3a C, 8a A, 8a B i 8a C i es creen els premis per a les falles que guanyen el segon i el tercer guardó d'enginy i gràcia en cadascuna de les seccions, amb una dotació total de 11.430 euros.

Pel que fa a les falles infantils hi haurà un increment de 960 euros del reconeixement econòmic per als tres millors premis de les seccions 19a, 20a, 21a i 22a i, complementàriament, es doten amb 3.994 euros els segons i els tercers premis d'enginy i gràcia de cadascuna de les seccions.

En total, entre grans i infantils, es preveu que la quantia de premis en metàl·lic s'incrementarà en uns 20.874 euros.

L'augment dels pressupostos destinats a la construcció de les falles comportarà igualment un augment de la quantia global de les ajudes concedides per l'Ajuntament de València a les comissions de la ciutat a les quals ajuda amb un 25% del total.

Un increment que se sumarà a altres ajudes, com les habituals subvencions destinades a il·luminació artística i les de recent creació orientades a la contractació de bandes de música i que l'any passat ja es van incrementar.