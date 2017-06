El foc consumeix a Alacant la sàtira política de les Fogueres

La sàtira política i l'art sobre cartó i fusta s'han convertit la nit del dissabte en un núvol de fum i cendra. És la 'nit de la cremà' de les Fogueres d'Alacant, un acte que posa fi a les festes oficials i que, per a molts, simbolitza l'inici de l'estiu.

Els 178 monuments que han estat repartits per tots els carrers de la ciutat durant quatre dies han sigut consumits per les flames al llarg de tota la nit.

Aquesta festa del foc ha començat a mitjanit amb la 'cremà' de les fogueres infantil i adulta oficials, situades en la plaça de l'Ajuntament d'Alacant, i realitzades pels artistes Sergio Gómez i Pedro Espadero, respectivament.

L'escena ha sigut presenciada per les Belleses del Foc Sofia Escoda i Martina Núñez (infantil) des de les balconades de la Casa Consistorial, on també han estat el president de la Federació de Fogueres, Manolo Jiménez, l'alcalde, Gabriel Echávarri, i altres representants de la corporació municipal i de les festes de la Comunitat Valenciana.



Amb les flames va arribar també el torn de 'la banyà', moment en el qual els bombers que treballen en el control i extinció del foc de les fogueres dirigeixen les seues mànegues d'aigua cap als centenars de persones congregades al costat dels monuments.



La vetlada ha començat amb el llançament d'una espectacular "palmera imperial" des del punt més alt de la ciutat, el castell de Santa Bàrbara, en el cim de la muntanya Benacantil, que ha il·luminat el cel d'Alacant durant mig minut per a avisar als seus habitants que començava la festa de la "cremà".



Les flames s'han encebat en aquesta ocasió amb un gran nombre de ninots que durant aquests dies han fet sàtira de personatges de l'actualitat política nacional i internacional, com el president d'EUA, Donald Trump.



Una de les fogueres que més interès ha despertat ha sigut la guanyadora del concurs per tercera vegada consecutiva, la de Sèneca Autobusos, on el foc ha acabat amb el cadafal anomenat "Festa Tropical".



Allí es podia veure tres ninots que representaven Trump (caracteritzat com Elvis Presley), l president de Rússia, Vladimir Putin, i el de Corea del Nord, Kim Jong-un, tots ells amb un míssil en la mà i amb el lema: "??Booombaa!!! Un moviment sensual".



El cas de l'ex fiscal cap d'Anticorrupció Manuel Moix també tenia el seu espai, amb la seua cara representada en un pot de "moixtassa", al costat del ministre de Justícia, Rafael Catalá, en un altre de "catchup" i el text: "Una hamburguesa volia el PP en la Fiscalia, amb kétchup i Moix-tassa, per a obtenir una condemna escassa".



Les primeres fogueres a cremar han sigut les del centre de la ciutat i de major port, concretament les de categoria especial que, en alguns casos, superen els 20 metres d'altura, i posteriorment els bombers s'han anat desplaçant cap als barris.



Un total de 535 efectius de bombers, policia local i voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja han actuat tota la nit.



El regidor de Seguretat, Fernando Marcos, ha volgut destacar la gran labor realitzada pels cossos de seguretat durant totes les festes, les quals han transcorregut amb poques incidències, totes elles "de caràcter menor", a pesar que en alguns moments s'han congregat a Alacant més d'un milió de persones, segons ha afirmat.