Prop de 200.000 persones han visitat els museus festius de València en 2017, un 18% més que l'any anterior

Els museus festius de la ciutat es van consolidar l'any passat com a pol d'atracció cultural i turística. 193.598 persones els van visitar durant tot l'any, la qual cosa suposa un increment del 18% respecte a l'any anterior, quan es van registrar 164.020 visites.

El Museu Faller és el que més persones han visitat i el que ha registrat alhora un increment absolut major de la xifra de visites, aconseguint així batre el seu rècord històric de visitants.

En total, 109.253 persones ho van visitar, un 24% més que en l'exercici anterior, quan per les seues instal·lacions van passar 88.059 persones.

Aquestes dades arriben durant el primer any complet per al Museu Faller després de la seua reforma i la consecució de la seua oficialitat. A aquestes dades positives ha contribuït un mes de desembre en què l'increment de visites, amb un total de 6.229, ha sigut d'un 31% respecte a l'últim mes de 2016.

Per la seua banda, el Museu de la Setmana Santa Marinera de València ha sigut el que ha registrat un increment relatiu major en la quantitat de visites rebudes durant tot el 2017, amb un augment del 26,7% respecte a l'any anterior.

En total s'han registrat 12.839 visites, per les 10.127 de 2016. També el mes de desembre ha contribuït a la consecució d'aquestes dades, atès que les 707 visites rebudes el mes passat suposen un 30% més de les rebudes en l'últim mes de 2016.

"Per al Govern de la Nau les festes són cultura. Açò explica l'aposta decidida per la reforma museística dels tres museus de les festes de València, que enguany han experimentat un creixement molt notable. El Museu de la Setmana Santa Marinera ha registrat un augment de visites després d'anys de baixades i el Museu del Corpus i el Museu Faller han aconseguit una xifra rècord de visitants", ha destacat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

El Museu del Corpus–Casa de les Roques, ha aconseguit també un rècord històric de visites durant 2017 en arribar a les 71.506, un 8,7 % més que en 2016, malgrat haver-hi estat tancat al públic algunes setmanes per la reforma museística impulsada per la Regidoria de Cultura Festiva.

També el mes de desembre va ser molt positiu en registrar 7.563 visites, un 45 % més que al desembre de 2016.

"Aquestes dades ens marquen el camí a seguir i ens animen a continuar apostant per la seua reforma i posada en valor per a convertir-los en referents culturals per al públic local i per a tota la gent que ens visita", ha explicat Fuset, que ha afegit que en les pròximes setmanes s'anunciaran diverses actuacions en aquests museus.