Rocío Gil reivindica en la Crida la llengua i el paper de la dona "del segle XXI" en les Falles

La Fallera Major de València 2018, Rocío Gil, ha reivindicat aquest diumenge en la Crida el paper de les falleres com a "dones del segle XXI" i ha cridat a mantenir viva la unió de tradició i modernitat en la festa. A sol quatre dies que arranquen les Falles, ha convidat a valencians i visitants a "deixar-se contagiar" per la música, la pólvora i l'art i a "desbordar l'alegria".

El gran xou que ha omplert un any més fins a la bandera les Torres de Serrans ha donat pas a la invitació que han realitzat tant la Fallera Major com la Fallera Major Infantil, Daniela Gómez, a compartir amb la resta de la humanitat una festa "per sobre de tot solidària", com ha exclamat Rocío.

La Crida a les festes josefines ha arrancat a les 20.15 hores, amb un lleuger retard i alguna xiuletada, després de les cançons icòniques que ha punxat Boccachico DJ. A la música li ha seguit la projecció d'un poema sobre les pròpies Torres per a recordar que "la primavera corre ja per València" i que, com cada mes de març, "tots sentim un colp en el cor: l'alegria de ser valencians".

Com a marca la tradició, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha lliurat les claus de la ciutat a les ambaixadores i ha dirigit el seu breu discurs al fet que fallers i valencians es preparen per a "viure amb alegria la nostra festa gran". "És el moment de compartir amb tota la humanitat les Falles, una festa oberta, diversa, plural i inclusiva, com la ciutat i com els ciutadans que cada any la fan possible", ha manifestat.

Una somrient Daniela Gómez, en tons ocre i amb detalls de verd, li ha pres el testimoni per a convidar als "xiquets de tot el món" a conèixer l'hospitalitat dels valencians i així "sentir l'alegria i felicitat de les comissions infantils". Sota aquest prisma, ha instat als casals a "obrir la porta a tots els xiquets" en una mostra de la "convivència i solidaritat" de les Falles.

"Ser faller és la millor extraescolar", ha afirmat la Fallera Major Infantil, que ha desgranat entre aplaudiments del públic que les Falles "són teatre, balls regionals, ' playbacks', presentacions i cavalcades" i, com no, "foc, pólvora i tradició".

"Som futur però també història"

Daniela ha tancat el seu discurs amb una trucada a "mantenir viu l'esperit dels nostres avantpassats: Som futur però també historia de la nostra festa", i en aquest punt s'ha arrancat amb el tradicional 'Cant de L'Estoreta', acompanyada per la marea congregada als peus de les Torres.

Ja en el moment àlgid de la Crida, la Fallera Major, de groc, ha anunciat "al món" que ja estem en Falles amb un repàs per les creacions dels professionals que "treballen tot un any en l'ombra", els músics que "fan desbordar alegria amb les seues notes", els pirotècnics que "despleguen tota la pólvora" i els indumentaristes que "trauen hores d'on no tenen".

Rocío ha recordat en aquest punt a la Mare de Déu amb una invitació a "contagiar als qui vénen de la 'Marita' que ens il·lumina cap a una convivència fallera on preval la igualtat i la tolerància". Ha llançat una trucada a "lluitar per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures".

Una festa solidària i un poble "orgullós de la seua llengua"

Al fil d'aquests objectius, ha enaltit en aquest punt a les dones falleres i ha posat com a exemple a la seua Cort d'Honor: "12 dones valencianes i falleres, dones del segle XXI", en una mostra d'una festa que "combina tradició i modernitat" i que "per sobre de tot, és solidària".

També ha reivindicat el llegat d´"un poble que defensa la seua història i les seues tradicions, que se sent orgullós de la seua identitat i la seua rica llengua valenciana" i ha posat el fermall dirigint-se als fallers: "Alceu els vostres estendards tan alt com pugueu perquè arriben fins als qui no estan amb nosaltres".

Tradició, pòlvora, art i foc

Els compassos de l'himne de la capital han emmarcat l'espectacle previ als parlaments, amb escenes per a reivindicar el protagonisme dels dolçainers i tabaleters i un recorregut per il·lustracions històriques de les Falles. Imatges de la seda ('Som tradició'), els pirotècnics ('Som pólvora') i els mestres fallers i la Cremà ('Som art i foc') han donat pas a l'espectacle de llum i so al fil dels lemes de la imatge gràfica de les Falles 2018, les segones Patrimoni de la Humanitat.

L'ambient de les Torres de Serrans ha estat caldejat des de primera hora de la vesprada, amb les comissions de Rocío (Plaça de la Mercé) i Daniela (Santa Maria Micaela-Martí l'Humà) animant a les seues ambaixadores amb pancartes i fotos.

La festa de l'exterior de les Torres ha arribat fins a l'interior, entre bastidors, on s'han congregat representants públics com el president de la Generalitat, Ximo Puig, o la primera tinent d'alcalde, Sandra Gómez, que s'han unit a la festa cantant el 'A tu lado'.

Les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor ballen minuts abans de la Crida. #CridaFalles18 pic.twitter.com/i3UWzwEQXt — JuntaCentralFallera (@JCF_Valencia) 25 de febrero de 2018

La multitud els ha acompanyat des de fora ballant en una gran festa amb banderes, 'castellers' i insígnies de les falles. La música ja sonava a l'arribada de les Corts d'Honor, acompanyades per l'alcalde i el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, que han desfilat i ballat per a les càmeres i compartit ' selfies' amb elles.

Després de l'emoció dels discursos, l'himne de la Comunitat Valenciana i el d'Espanya i un gran piromusical han posat el fermall d'or a la Crida de 2018 i han recordat a valencians i visitants que ja estem en Falles, al que la gent a respost amb el tradicional crit de 'Visca València'.