València recurrirá la resolución que considera que la encuesta fallera incurrió en una infracción muy grave

El concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha anunciado este miércoles que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València están estudiando recurrir la resolución de la Agencia de Protección de Datos avanzada este martes por eldiario.es, la cual considera que la encuesta sociológica realizada a 963 falleros incurrió en una infracción muy grave.

La Agencia mantiene que la corporación municipal vulneró la Ley de Protección de Datos (LOPD) por hacer preguntas de índole político y religioso y no solicitar por escrito mediante firma la autorización de los encuestados para tratar sus respuestas.

Al respecto, Fuset ha comentado que, tal y como establece la resolución, el Ayuntamiento hará efectiva la posibilidad de presentar recurso de reposición ante la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, en el plazo de un mes.

Fuset ha calificado el proceso de investigación de la Agencia de "pantomima" ya que fue iniciado de oficio, algo muy poco habitual.

Además, ha destacado que la resolución no incluye ningún tipo de sanción ni entraña consecuencias prácticas y que incurre en contradicciones al reconocer que el Ayuntamiento no tuvo acceso a los datos personales de los encuestados.

Para el edil este proceso ha sido una maniobra política del PP para desgastar al actual equipo de Gobierno, puesto que, tal y como ha recordado, Mar España fue estrecha colaboradora de María Dolores de Cospedal en el gobierno de Castilla la Mancha.

Fuset ha reiterado que no están de acuerdo con la resolución y que por este motivo interpondrán un recurso de reposición y que agotarán todos los plazos y vías siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos: "vamos a defender los intereses lefgales del Ayuntamiento a hacerle entender a la señora Mar España que la Agencia de Protección de Datos no es su cortijo y no se puede utilizar para hacer persecuciones políticas".