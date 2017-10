Independents o unides a l'Ajuntament?: les Falles comencen a debatre si modifiquen el seu reglament

Compte arrere per a l'inici del debat a partir del qual es determinarà si se celebra un congrés faller en què s'abordaria una reforma del reglament faller, i per tant, el futur de les Falles.

Aquest dimarts a les 22.00 tindrà lloc en el Palau de la Música l'assemblea extraordinària de presidents convocada per Junta Central Fallera (JCF) amb l'objectiu d'arreplegar una primera impressió sobre la predisposició de les diverses comissions al fet que es convoque aquest fòrum.

Fonts de l'entitat han informat a eldiario.es que "l'assemblea no s'ha convocat per a votar la celebració del congrés, no està previst, però podria haver-hi votació per procediment d'urgència si algun president ho sol·licita".

Les mateixes fonts han comentat que l'última vegada que es va abordar aquest tema va ser fa tres anys, amb el popular Francisco Lledó en la presidència de JCF, i que per tant, moltes comissions poden haver canviat de president: "La idea és oferir informació sobre la mecànica a seguir i els temes a tractar si es convoca un congrés faller".

En aquest sentit, han afegit que hi ha dos temes bàsics que es tractarien si s'acceptara convocar l'esmentat congrés. D'una banda, flexibilitzar el procés de modificació del reglament faller perquè no siga tan rígid i per un altre, adequacions al marc jurídic actual.

No obstant això, el tema estrella, si els presidents decideixen convocar el congrés faller, serà la conveniència de la separació efectiva de JCF de l'Ajuntament de València, amb l'objectiu que siguen les mateixes falles les que gestionen l'organització de la festa sense ingerències polítiques i les que trien el seu president.

Però no serà l'únic, ja que també podrien proposar-se canvis en el paper a exercir per la Fallera Major de València i la seua Cort d'Honor, per a adequar-los als temps actuals. Per exemple, una de les possibilitats podria ser donar entrada a la figura masculina en la cort.

Precisament, per a evitar ingerències, l'actual president de JCF i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, es mantindrà al marge de l'assemblea extraordinària d'aquest dimarts i no hi assistirà.

Fuset ja va anunciar el passat mes de juny, després de diverses polèmiques amb la Interagrupació de Falles a compte especialment de l'enquesta sociològica realitzada al món faller, que deixaria de presidir les assemblees de presidents i el ple de JCF amb l'objectiu que aquests fòrums no es convertiren en objecte de debats polítics aliens a les Falles.



El regidor ja va comentar llavors que s'obriria un procés de debat per a decidir la convocatòria d'un congrés faller per a decidir l'encaix de JCF en l'Ajuntament (separar-se o seguir vinculada) i que una vegada finalitzat aqueix debat, tornaria a presidir els plens i les assemblees.

En aquest sentit, des de JCF han informat que de no haver-hi votació en la sessió d'aquest dimarts, com està previst, es convocarà una altra assemblea extraordinària a mitjan novembre en la qual, aquesta vegada sí, es proposarà la votació del congrés faller.

Un 45%, a favor que hi haja homes en la Cort

Tant la conveniència de celebrar un congrés faller com la possibilitat de donar entrada als homes en la Cort d'Honor de la Fallera Major de València, van ser objecte de pregunta de l'esmentada enquesta sociològica.

Segons els resultats, a la primera de les qüestions, el 84% dels enquestats es mostra favorable al fet que es realitze un congrés faller, mentre en el cas de la segona, el 45,2% es mostra favorable al fet que els homes també puguen formar part de les Corts d'Honor, enfront del 43,5% que estan en contra (la resta "ni d'acord, ni en desacord").